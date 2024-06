Ein weiteres Medienmärchen ist geplatzt

Ach, wäre es schön gewesen, wenn Frau Wagenknecht der AfD Stimmen weggenommen hätte. ARD und ZDF träumten davon. Zugegeben, wenn das BSW mit der AfD hätte zusammenarbeiten wollen, dann wäre es auch so gekommen. Aber das schloß Sahra frühzeitig aus. Und die Wähler, die wiederum von der Koalition der AfD mit dem BSW träumten, merkten es.

Über die Gründe kann man spekulieren. Frau Wagenknecht ist in ihrer Agitation von der Teilnahme an Fernsehstuhlkreisen extrem abhängig. Und sie wäre sicher weniger oder nicht eingeladen worden, wenn sie nicht klare Kante gegen Rächts gezeigt hätte.

Nun gibt es Berechnungen, wo Frau Wagenknechts Stimmen hergekommen sind:

SPD 580.000 29 % Linke 470.000 24 % CDU 260.000 13 % FDP 230.000 12 % AfD 160.000 8 % Grüne 150.000 8 % Nichtwähler 140.000 7 %

Sicher spielte es eine Rolle, daß Wagenknecht vehement für ein Ende des Ukrainekriegs und eine Normalisierung der Beziehungen zu Rußland geworben hat. Damit ist sie trotz sozialistischer Ambitionen in den Beritt von CDU und FDP eingedrungen, die sich neben den Grünen als Kriegstreiber gebärden.

Daß sie den Linken Stimmen wegnimmt, war natürlich zu erwarten, sie repräsentiert die alte SED mit dem Mythos einer Arbeiterpartei und hat immer gegen den Minderheitenknall der Linken revoltiert.

Daß die SPD der Hauptleidtragende des BSW ist, überrascht mich etwas. Aber auch bei den Sozialdemokraten gab es Anhänger, die traditionellere linke Politik mit Arbeitnehmerinteressen im Auge hatten. Sie sind schon vor der Gründung des BSW weitgehend zur AfD abgewandert. Gestern traf ich einen Unternehmer, der mir berichtete, daß seine sämtlichen Arbeiter die Alternativen gewählt haben. Nun entlaufen der SPD noch die Angestellten.

Was ein Bündnis von CDU und BSW – auch auf Landesebene in Sachsen, Thüringen und Brandenburg – betrifft, bin ich skeptisch. Der CDU wird von den woken Drahtziehern in Kalifornien und New York wohl bedeutet werden, daß sie mit den kriegerischen Grünen zu regieren hat. Die Europawahl gibt allerdings Anlaß zu der Vermutung, daß die Grünen dazu zu schwach sein werden. Außerdem könnte sich der Wind in Washington noch drehen. Mehr Fragezeichen als Gewißheiten für das CDU-Politbüro.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Man sieht die Blumen welken und die Blätter fallen, aber man sieht auch Früchte reifen und neue Knospen keimen.“ (Geh, Rath v. Goethe)

Quelle: Prabelsblog