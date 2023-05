Die Verachtung für die Nationale Front wächst

Heute war ich bei einer Hausbesichtigung dabei. Ein junges Ehepaar will ein altes Haus kaufen und umbauen. Da wurde in Anwesenheit von zwei Klempnern natürlich auch über das Heizungskonzept, das geplante Holzverbot, Solar, Photovoltaik, Fußbodenheizung und Pellets diskutiert. Wie kommt man ohne einen Totalumbau zurecht? Was kostet das alles? Wie sind die Lieferzeiten für bestimmte Module?

Man ist gegenüber der grünen Berliner Dilettantenblase einschließlich der Liberal- und Christbolschewisten recht kritisch. Insbesondere was das Holz und die Holzwerkstoffe betrifft fragt man sich, ob die Nationale Front den Faden völlig verloren hat. Ob bei Märchenrobert und Kartoffelscholz noch alle Tassen im Schrank sind. So eine meilenweite Entfremdung zwischen dem Volk und der Regierung hat es lange nicht gegeben. Einzelne Äußerungen, die man so hört, sind wütend.

Vor ein paar Tagen wurde eine Umfrage veröffentlicht, daß 79 % der Leute über die Demokratie in Deutschland besorgt sind. Das ist wohl Schönfärberei. Ich kenne kaum jemanden, der das nicht ist. Meine Freundin hat sich heute morgen drastisch ausgelassen, die 1:1-Wiedergabe würde sich mit den ausgewogegen Maximen und den wohlgesetzten Reimen des Geh. Raths beißen.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst:

Unwillig, wie sich Feuer gegen Wasser

Im Kampfe wehrt und gischend seinen Feind

Zu tilgen sucht, so wehret sich der Zorn

In meinem Busen gegen deine Worte.

(Geh. Rath v. Goethe)

