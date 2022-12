Die unterschätzte Gefährlichkeit von E-Scootern

E-Scooter auf dem Gehweg einer Unterführung / Foto: O24

Seit einigen Jahren sind sie aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken und genau so lange gibt es erhebliche Probleme für Fußgänger.

E-Scooter: Für unsere Politiker ein fragwürdiger Beitrag zur Mobilitätswende um Autos aus der Stadt zu verdrängen, für Fußgänger mitunter gefährliche Stolperfallen. Man sieht sie täglich an Hauswänden lehnen, auf Gehwegen stehen oder liegen, kurz: Sie begegnen einem überall.

Fußgänger mit Kinderwägen oder Rollatoren können den eigentlich für sie geschaffenen Fußweg nicht mehr vernünftig nutzen.

Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit und der Tatsache geschuldet, daß wegen Energieeinsparung die Straßenbeleuchtung reduziert wird, kann es praktisch jeden Fußgänger treffen.

Für blinde/sehbehinderte Fußgänger sind diese Fahrzeuge besonderts gefährlich, da sie Aufgrund ihrer Beschaffenheit mit dem Blindenlangstock kaum erfaßt werden können.

Es haben sich schon mehrere teils schwere Unfälle ereignet, und die Betroffenen erhalten keinerlei Unterstützung durch Politik oder zuständige Behörden.

Wer schon einmal einen Unfall hatte, wird beinahe täglich daran erinnert.

Die Politik mauert und die Anbieter weisen jede Schuld von sich, wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen.

Während in anderen Bereichen in Rekordzeit weitreichende Gesetze beschlossen und sofort in Kraft gesetzt werden, tut man sich hier anscheinend sehr schwer, obwohl die Probleme mehr als bekannt sind.

Es wäre auch mal interessant, ob diese Fahrzeuge überhaupt einen Nutzen für die Mobilitätswende bringen, wie nachhaltig der Betrieb ist, bzw. welche Finanzkraft hinter den Geschäftspraktiken dieser Anbieter steckt und ob diese gewinnbringend arbeiten oder gar durch die Politik subventioniert werden.

In vielen Städten haben sich die Grünen ja sofort das Mobilitätsreferat unter den Nagel gerissen und ziehen ihr Ding durch…

Hier einige Beispiele bzgl. Problemen mit E-Scootern:

Einige Beiträge sind leider hinter einer Paywall, aber die Schlagzeile reicht in vielen Fällen ja aus.

Mittlerweile gibt es eine Spendencampagne, um Verbandsklagen finanzieren zu können. Hier mitmachen!

Quelle: Eingesandt von einem Leser, der ebenfalls betroffen ist.