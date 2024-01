Die deutsche Großkotzigkeit samt “Leoparden-los!” wurden auf den Pott gesetzt

Wir leben im Zeitalter der Idiotie. Das werden spätere Generationen bestätigen, wenn sie die westlich-infantile “Woke”-Politik und die militärisch-hohle Großkotzigkeit der Berliner Altparteien Revue passieren lassen. Blicken wir auf die Herren Scholz und Pistorius, die Westeuropa auf Drängen der Altparteien die neue deutsche Kriegsbereitschaft verkündeten und den Ukrainern deutsche Leopard-II-Panzer lieferten. “Bild” und “Welt” – beide im Teilbesitz der nordamerikanischen Hochfinanz -hatten lautstark gefordert: Lasst die Leoparden los! . Die deutschen Wunderwaffen sollten das schwindende Kriegsglück der Ukrainer wenden. Aber wie das Wunderwaffen und Weiße Ritter bei maroden Unternehmungen so an sich haben, tat sich nichts. Die Leopard-Panzer sind eben auch nur Zeugen der militärischen Vorzeit mit Deckeln on Top und Ansaugschächten hinten, die nicht einmal kleine Drohnenattacken überstehen, weil sie auf den antik-rasanten (=bodenstreifenden) Beschuss ausgelegt sind. An Drohnenangriffe von oben hatten die Konstrukteure noch nicht denken müssen. Per Saldo kann man die deutsche Leopard-Wunderwaffe genau so in die Tonne treten wie ihr US-amerikanisches Abrams-Pendant mit Gasturbine, das – nach Videoberichten im Netz – so empfindliche Filter haben soll, dass im Gefecht die ständige Reinigung erforderlich ist – ganz ohne Drohnen. (Gleiches soll für amerikanische Sturmgewehre gelten, die solange gut schießen, wie sie sauber sind. Sobald Dreck im Spiel sei, ende die Verlässlichkeit).

Die deutschen Leoparden-II erweisen sich als Totalausfall

Nun jammern die grünen und christlichen Unions-Kriegstreiber über das ausgebliebene Wendemoment ihrer Waffen und verlangen sofortigen Nachschub inklusive Reparaturen (hier). Sie behaupten, im Verlustfalle sei das Ende unserer Welt gekommen (hier). Wie dumm ist das denn? Sind nur noch Verrückte am Werk? Der Ukrainekrieg war von vorne herein aussichtslos und das war vorweg in den nicht vernagelten Plattformen zu lesen. Das bestätigt sich. Dazu den Weltuntergang vorauszusagen ist das Maximum der Irreführung eines veridioteten Publikums. Der Ukrainekrieg muss beendet werden – egal, wie. Es handelt sich schließlich um den Erbstreit zweier Brudervölker mit engsten verwandschaftlichen und sprachlichen Bindungen, den sie -ohne anglo-amerikanische Plünderung und Landbesetzung – unter sich auszutragen haben.

Verlangt wird noch mehr vom Unwirksamen

Die deutsche Außenpolitik mit dem Ziel, militärisch weit überlegene Länder zu “ruinieren” und sich dabei auf den Schutz windigster Verbündeter in “Hunderttausenden Kilometern Entfernung” (A.B.) zu verlassen ist gescheitert. Man war zu dumm zu erkennen, dass die schillernden Verbündeten seit 1945 keinen einzigen ihrer losgetretenen Kriege gewonnen haben und sogar von Fahrradarmeen in die Flucht geschlagen wurden. Aus welchem Grunde sollte ihr Desaster in der Ukraine anders enden?



