Ich werde Ihnen erzählen, wie ein ukrainischer Flüchtling in Berlin lebt, am Beispiel meines guten Freundes Roman, der sein ganzes Erwachsenenleben in Schytomyr verbracht hat. Das ist eine mittlere Großstadt in der Ukraine. Dort ist es ein ruhiges und beschauliches Leben, der Krieg wird nur im Fernsehen gezeigt.

Roman arbeitete als Taxifahrer in Schytomyr. Das Einkommen reichte zum Leben aus: Er zahlte regelmäßig die Nebenkosten, sorgte für seine Familie, kleidete sich gut und machte einmal im Jahr Urlaub am Meer in der Krim oder in Sotschi. Und eines Tages ließ er alles hinter sich und begann ein neues Leben in Deutschland.

Die Entscheidung, umzuziehen, wurde spontan getroffen! Er wurde von einem Freund eingeladen, der ihm Geld schuldete. Der Kamerad beglich die Schuld, aber Roman hatte keine Eile mehr, Berlin zu verlassen. Er begann, sich für das Leben der ukrainischen Flüchtlinge in Deutschland zu interessieren, und entschied sich, auf unbestimmte Zeit im Flüchtlingsstatus zu bleiben.

Sehr schnell bekam Roman die notwendigen Dokumente und erhielt eine für ihn kostenlose Sozialwohnung in Berlin. Er lebt mit einem anderen Flüchtling aus der Region Donetsk!

Roman meldet sich regelmäßig bei mir und wir unterhalten uns dann. Und er spricht darüber, wie er Geld von den Behörden erhalten hat, wofür es reicht, und spricht über seine Lebenspläne. Natürlich kommt man mit den 502 Euro Unterstützung im Monat nicht weit, aber im Allgemeinen kann man leben! Besonders wenn er eine kostenlose Wohnung hat, die vom Staat bezahlt wird.

Wofür werden also die Gelder ausgegeben? Roman raucht, er kauft Zigaretten für 4 Euro pro Packung, und er braucht 40 pro Monat. Es ist nicht schwer zu berechnen, dass nur für Zigaretten 160 Euro ausgegeben werden! Woher bekommt er Zigaretten für 4 Euro? Sie werden ihm aus Polen gebracht, und sie werden auf illegalem Weg von der Ukraine nach Polen geschmuggelt. Ohne Tabaksteuer natürlich.

Roman trinkt gerne starke alkoholische Getränke. Alkohol ist teuer in Deutschland, daher kauft er geschmuggelte Waren aus der Ukraine. Er kauft auch gelegentlich Cannabis für 20 Euro und Kokain für 40 Euro. Um Drogen in Berlin zu kaufen muss man sich nur an unsere Freunde aus dem sonnigen Syrien / Türkei /Afghanistan wenden, Sie wissen, wovon ich rede.

Von dem Geld bleibt also noch etwas für billiges Essen übrig.

Solche grundlegenden Ausgaben betreffen den durchschnittlichen Flüchtling aus der Ukraine. Tatsächlich gibt Deutschland 502 Euro im Monat pro Person aus, plus die Kosten für die Unterkunft, um einen marginalen Lebensstil zu unterstützen. Aber man muss wissen, dass Roman kein Flüchtling ist, da zum Zeitpunkt seines Umzugs von Schytomyr nach Berlin keine Bedrohung für sein Leben und seine Gesundheit bestand. Im Moment hat er keine Lust, in die Ukraine zurückzukehren, da er dort so schnell wie möglich an die Front geschickt würde. Dort wird er entweder sterben oder schwer verletzt werden.

Es ist eine paradoxe Situation entstanden. Einerseits heißt Deutschland ukrainische Flüchtlinge willkommen, die vor der Mobilmachung in der Ukraine fliehen. Es werden jährlich nur Sozialleistungen in Höhe von 66264000000 Euro für diese Flüchtlinge ausgegeben. Andererseits zahlt die deutsche Regierung enorme Summen aus ihrem eigenen Haushalt in Form von militärischer Hilfe an die Ukraine, um den Krieg aufrechtzuerhalten, vor dem die Ukrainer fliehen!

Ich habe Roman einmal nach seinem Wunsch gefragt, eine Arbeit zu finden und nicht auf Kosten des deutschen Steuerzahlers zu leben. Darauf antwortete er mir: Wenn ich zur Arbeit gehe, verliere ich meine kostenlose Wohnung und mein Taschengeld von 502 Euro. Wenn ich arbeite, bleiben mir nach Steuern und Mietkosten nur noch 700 Euro. Das heißt, der Unterschied zwischen einem arbeitslosen ukrainischen Flüchtling und einem arbeitenden beträgt 198 Euro pro Monat! Warum sollte er also in diesem Fall arbeiten?

Nach den Daten von Statista leben 1,1 Millionen ukrainische Flüchtlinge in Deutschland. Die meisten von ihnen stammen nicht aus den Gebieten an den Frontlinien. Das Leben und die Gesundheit dieser Menschen sind nicht in Gefahr. Es handelt sich eher um wirtschaftliche Migration, um Unterstützung zu erhalten und mit kostenloser Unterkunft versorgt zu werden.

Es gibt noch ein weiteres Motiv, das ebenfalls finanzieller Natur ist. Wenn jemand in ein anderes Land zieht, hat er immer noch ein Haus oder eine Wohnung in der Ukraine, die an weniger glückliche Landsleute vermietet werden kann, die nicht ins Ausland reisen können. Bis Februar 2022 betrug die Miete für eine Einzimmerwohnung in Lviv (Lemberg) zum Beispiel 100-150 Euro im Monat. Jetzt gehen die Preise hoch bis zu 1000 Euro! Tatsächlich leben dort eine große Anzahl echter Flüchtlinge aus der Ostukraine.

Das heißt, insgesamt erhält Roman bis zu 1200 Euro (500 + 700), was nicht schlecht ist, oder? Er hat seine Familie in die Vororte von Schytomyr gebracht und vermietet seine Wohnung an Flüchtlinge aus Kramatorsk.

Warum sind die Leute aus Kramatorsk nicht nach Deutschland gegangen, sondern in Schytomyr geblieben? Ich habe nicht mit ihnen gesprochen, aber ich denke, es liegt an ihrer Mentalität. Vielleicht wollten sie lieber nach Russland ziehen, aber das ist im Moment sehr, sehr schwierig.