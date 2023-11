Bibi droht „Deutschland ist als Nächstes dran…“

Gestern in BILD, bald schon Realität? Netanjahu fragt: „Was würden Sie tun, wenn in Deutschland an einem Tag 10 000 Menschen ermordet würden?“ Gute Frage, auf die Israel stets eine Antwort weiß, Deutschland aber schläft bei täglich zwei Vergewaltigungen durch Migrantengruppen aus mehrheitlich islamischen Ländern. Und wenn sich doch einmal Widerstand regt, wie nach den brutalen Morden an Mia in Kandel, an dem Jungen, der ins Gleisbett geschubst wurde und dessen Namen wir nicht nennen dürfen, dann hetzt das Regime seine Anwälte und Schlägertruppen auf das Volk. Welche Antwort also erwartet Bibi, der Erlöser?

Was würde Deutschland tun, wenn 1000 Geiseln genommen würden, darunter auch kleine Babys? Würde es tatenlos zusehen und sagen: Nun, wir können nichts tun, weil sich die Terroristen in zivilen Vierteln verstecken?

Guter Witz! Andere Frage: Würde der Mossad die deutschen Behörden warnen, wenn man in Erfahrung gebracht hätte, dass ein Anschlag bevorsteht? Und würden die deutschen Dienste diese Warnungen genauso ernst nehmen, wie vor dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz und anderen Terrorakten? Was hätte Israel davon, speziell Netanjahu, wenn sich seine Vorhersage bewahrheitet? Deutschland hätte genug mit sich selbst zu tun und könnte eher noch Hilfe aus Israel gebrauchen im Kampf gegen den Terrorismus. Eine echte False Flag Operation wird nicht nötig sein, es genügen meist ein paar geschickte Provokationen, wie Koranverbrennungen, Mohammed-Karikaturen und sonstige „Beleidigungen“, um das Fass zum Überlaufen zu bringen. Prophet Bibi, der Gesalbte der Gesalbte wird leider Recht behalten, die Frage ist nur wann und in welchem Umfang. Frohe Weihnachten!