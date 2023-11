Armut, Schimmel an den Wänden, kaltes Wasser und kein Ende: Weg mit dieser verdammten Volkserziehung!

Die Klimareligion muss dem naturwissenschaftlichen Realitätstest unterworfen werden. Ein Anfang ist gemacht: Die schwedische Klima-Kindergöttin aller Infantilpolitiker ist von der Fahne gegangen und auch Physik-Nobelpreisträger und über 1.300 weitere Wissenschaftler sprechen heute das Selbstverständliche aus (hier): Die CO2-Fokussierung ruiniert uns und nicht das Klima. Die Dekarbonisierung und das Niederreißen unserer Industrie sind sinnlose Opfer für die Klimareligion und ähneln in ihrer fehlenden wissenschaftlichen Fundierung früheren religiösen Menschen- und Tieropfern.

Also weg damit, denn die Klimareligion stürzt uns in Fron, Armut, Entwurzelung, Sprach- und Freudlosigkeit, wie etliche ihrer Schwesterdisziplinen es schon immer gemacht haben. Das Schema ist seit über 3.000 Jahren in Gebrauch und es besteht kein rationaler Grund zur Fortsetzung dieser Torturen. Überall zeigt sich die Verwüstung unserer bisherigen halbwegigen Wohlstandslandschaft. Deutschland wird seit Einführung des Euro nach Strich und Faden geplündert. Die halbamtliche Bundeszentrale für Politische Bildung schreibt am 1.10.2020: “Aufgrund relativ hoher Inflationsraten und nur geringer Lohnsteigerungen haben die Deutschen und die Europäer heute weniger Geld im Portemonnaie als noch im Jahre 2000” (hier). Das aber war noch garnichts gegen die Exzesse der Altparteienfront des Bundestages, die im Aufbürden astronomischer Kriegs- und anderer Lasten keine Ende finden kann, was sogar – man staune Bauklötze – dem Verfassungsgericht der Form nach zu viel war.

Die Klimareligion muss weg und unser Wohlstand wieder aufgebaut werden

Mit der Menschenschinderei muss endgültig Schluss sein. Die Leute können die Heizkosten nicht mehr bezahlen und sitzen in kalt-verschimmelten Wohnungen, weil billiges Gas zwar durch Russland angeboten wird, die Volkserzieher der Altparteien- aber seinen Gebrauch nicht erlauben. Weder für das Tanken zu den künstlich überhöhten Preisen noch für die explodierenden Lebenshaltungskosten gibt es eine Rechtfertigung. Sie sind weitestgehend Folge der Umerziehungsmaßnahmen, die zu einer Auto- und Fleisch-freien Bevölkerung mit Millionen Lastenfahrrädern führen sollen. Überlebende Mao Tse Tung-Chinesen können Auskunft geben.

Es sind aber nicht nur die kalten Wohnungen und die Verarmung, die die Bevölkerung quälen und ein Ende der Altparteien-induzierten Kasteiung fordern. In einem Rutsch mit unseren Wohlstandsresten gingen demokratische Rechte in einer Geschwindigkeit den Bach herunter, wie man es in diesem Land wohl erst einmal erlebt hat. Cancel Culture und Zensur herrschen, soweit das Auge reicht – vom hemmungslosen Löschen auf den Info-Kanälen der US-amerikanischen Globalisten über die Brüsseler Zensur verbliebener Plattformen, die das freie Wort zulassen bis zu überfallartigen Hausdurchsuchungen bei Bagatellen wie angeblichen Politiker-Beleidigungen reicht das Spektrum der Repression. Exakt das Muster – ein paar technologische Stufen tiefer – folgte auf die Machtergreifung einer Minderheits(!!)partei im Berliner Reichstag ab 1933, die den Kanzler stellte, mit Hermann Göring das Innenministerium okkupiert und die Opposition in nur einem Jahr vollständig zum Schweigen gebracht hatte.

Wem jetzt kein Licht aufgeht, dem ist nicht zu helfen.