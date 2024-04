Amsterdam: Bürgermeisterin will Ecstasy und Kokain legalisieren

In den Niederlanden ist das Kiffen schon lange Normalität und Amsterdam gilt als El Dorado für Drogentouristen. Doch neben den legalen Joints sind andere Drogen genauso verbreitet, aber illegal. Jetzt will die langjährige Bürgermeistern Femke Halsema die Drogenkriminalität in den Griff bekommen. Dafür fordert sie einen kontrollierten Markt für Kokain und Ecstasy.

“Man könnte sich vorstellen, Kokain in Apotheken oder über ein medizinisches Modell zu bekommen”, sagte Femke Halsema in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. t-online

Die Polizei sei zu 80 Prozent mit der Bekämpfung der Drogenkriminalität beschäftigt, bislang hätten aber alle Maßnahmen versagt, daher müsse man über neue Wege nachdenken.

Während in Bayern der Konsum von Cannabis in der Öffentlichkeit durch Verordnungen der Landesregierung so weit wie möglich eingeschränkt werden soll, drängt man in Österreich darauf, dem deutschen Vorbild zu folgen. Am kommenden Wochenende sind größere Demonstrationen geplant.

Was werden Drogenpolitiker als nächstes fordern? Die Freigabe von Heroin, LSD und Crystal Meth?