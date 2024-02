Die seit Donnerstag vermisste Journalistin wurde lebend gefunden. Die „Passauer Neue Presse“ berichtet, dass sie stark unterkühlt, aber am Leben unter einer Brücke am Inn in Braunau, Österreich, entdeckt wurde. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Mehr als 100 Retter waren im Einsatz. Es handelt sich um die 53-jährige Alexandra Föderl-Schmid, stellvertretende Chefredakteurin der „Süddeutschen Zeitung“.



