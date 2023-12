Bauern legen Koblenz lahm

Erst einer, dann zwei, dann drei – am Ende weit über 2000 Traktoren zogen am Freitag durch Koblenz. Die Polizei hatte eigenen Angaben nach zunächst mit 300 Teilnehmern gerechnet und sprach am Abend von ca. 1000 Fahrzeugen auf beiden Rheinseiten. Hier einige Impressionen aus dem Netz bevor der Originalbeamtensprech folgt.

Beamtensprech: Initiator des Aufzugs war der die deutschlandweite Gruppierung von Landwirten, “Land schafft Verbindung”, kurz LSV. Im Vorfeld erfolgte ein Gespräch zwischen der Stadt Koblenz als zuständige Versammlungsbehörde, der Polizei sowie den Versammlungsleitern. Hierbei konnten die Rahmenbedingungen als auch die Auflagen in beidseitigem Einvernehmen festgelegt werden. Zu Beginn der Aktion versammelten sich die Traktorenfahrer sowohl auf der rechten Rheinseite, hier im Bereich der B 42 zwischen Ehrenbreitstein und Urbar sowie an der B9 im Bereich Stolzenfels. Entgegen der ursprünglichen Prognose, dass ca. 300 Traktorfahrer an der Aktion teilnehmen werden, stieg die Zahl zunehmend an, so dass die Polizei zwischenzeitlich von einer Teilnehmerzahl von ca. 1100 Fahrzeugen ausgehen musste. Trotz der hohen Anzahl von Fahrzeugen gelang es den eingesetzten Polizeikräften in Absprache mit den Versammlungsleitern, die Konvois zu kanalisieren, größere Lücken zu schließen und die Traktoren aus der Stadt über die im Vorfeld vereinbarte Route über die Kurt-Schumacher-Brücke zu leiten. Zu besonderen Vorkommnissen kam es nicht.