Weidel meuthert “No Dexit”

Solange es noch einen Richtungsstreit gibt, besteht innerhalb einer politischen Partei noch ein Funken Hoffnung. Wer auf einen EU-Austritt, Abschied von NATO und Euro hofft, ist mit der AfD unter Alice Weidel nicht gut beraten. Einen Dexit lehnt sie nämlich ab.

“Das entspricht nicht unserer Programmatik. Wir streben im Zielbild ein Europa der Interessen- und Wirtschaftsgemeinschaft an”, sagte sie im phoenix-Interview am Rande der AfD-Europawahlversammlung in Magdeburg. “Also eine Kompetenzzurückverlagerung insgesamt von Gesetzgebungsverfahren in die nationalen Parlamente, wo die gewählten Volksvertreter sitzen und eine Kompetenzausweitung in Gebieten, wo es Sinn macht.” Dies gelte beispielsweise für eine “gemeinsame europäische Formulierung von Sicherheits- und Verteidigungsinteressen”, sagt die Co-Vorsitzende der AfD.

Die Partei, so Weidel weiter, vertrete die Ansicht, “dass eine Europäische Union, die weitreichend in die Kompetenzen und in die Souveränität der Nationalstaaten eingreift, reformiert werden muss”. Dies sei das Ziel der Partei auf europäischer Ebene. “Unser Zielbild muss eigentlich eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft sein.”

