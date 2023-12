(H)ODE AN DEN HABICHT: “BEI DER MISSWIRTSCHAFT NICHT MIT DEM HABICHT SPRECHEN!”

Der Habicht – ein wahrer Staatsmann und Neuer Bismarck:

vom Dreitagebart bis in das Zweistromland,

vom Neureich bis in die Bionade,

von der Naas bis an den Memel.

Der Habicht fordert: “Herzschrittmacher zu Wärmepumpen!”

Der Habicht fordert: “Pumpenwärme zu Puppenwärme!”

D er Habicht fordert: “Puppenwärme zu Wärmepuppen!”

“Habicht-Stilübungen” – im Auftrag der “Horror-Clown-Ampel”:

“Keine Sorge, Herr Dr. Habicht: Wir haben kein Stromproblem; die Kobolde machen nur keine Nachtschicht mehr!”

“Keine Sorge, Herr Dr. Habicht: Wir haben eine ReGIERung von Horror-Clowns, die hoch bepreist wird, damit noch ausreichend Kerosin für den Flug über das Kuckucksnest übrigbleibt!”

“Keine Sorge, Herr Dr. Habicht: Die Friedhöfe sind nur vorübergehend insolvent, da der CO2-Ausstoß beim Totentanz des Abendlandes zu hoch bepreist worden ist!”

“Keine Sorge, Herr Dr. Habicht: Das Geld ist nicht wertlos geworden; Banknoten werden nur nicht mehr akzeptiert!”

“Keine Sorge, Herr Dr. Habicht: Das Papier Ihrer Kinderbücher ist weder grün noch vergilbt; Pauline am Strand ist mit den lieben Kleinen nur durch den Gully gerutscht und jetzt leicht angebräunt!”

“Keine Sorge, Herr Dr. Habicht: Ihre Wählerstimmen sind nicht weg; sie sind nur bei der AfD!”

Dem Habicht eingemeißelt auf immer und ewig – dem Habicht sempiternam jedem das seine – also die Geschichtskorrektur mit der Zeitmaschine: Der “5G-Netz-Habicht” bestrahlt auf frequenzbefreiten internautisch-digital-virtuellen Datenautobahnen per “Smart-Meter-Intelligence” – bzw. per “Klugmesser-Stasi” – Seine Durchlaucht, den durchleuchteten Wahlbürger, der sich dafür an der Wahlurne von der Wahlwiege bis zum Wahlgrabe wahllos abgestimmt seiner Stimme entkernt entsprechend bedanken darf, was er als masochistisch braver Psychonauten-Untertan wählerisch rückfällig dann auch gehorsamst goutiert:

“Politisch-korrekt klug eingefangen – mit dem Stockholm-Syndrom ideologiebestrahlt brav mitgehangen – ökosozialistisch indoktriniert gut abgehangen: Rolle rückwärts und vorwärts nicht vergessen!”

Also schreibt die Geschichtskorrektur mit der Zeitmaschine – dem Habicht eingemeißelt auf immer und ewig: 5G-Netz-Habicht – 4G-Netz-Honecker – 3(.Reichs-)G-Netz-Hitler – 2G-Netz-Nero-Befehl 2.0 – 1G-Netz der Eindimensionalen:

“Führer des grünen Kipppunktes, 5G-Netz-Habicht, befiehl, wir folgen Dir und erbrechen uns rückwärts!”

Dem Habicht sempiternam:

“Habicht, befiehl, wir folgen Dir und nimm hinweg von uns die Euro-Krise!” –

“Habicht, befiehl, wir folgen Dir und nimm hinweg von uns die Corona-Krise!” –

“Habicht, befiehl, wir folgen Dir und nimm hinweg von uns die Kriegsschuldenkrise!” –

“Habicht, befiehl, wir folgen Dir und gib uns Deine Zwangsverschuldung!” –

“Habicht, befiehl, wir folgen Dir und gib uns Deine Zwangsversteigerung!” –

“Habicht, befiehl, wir folgen Dir und gib uns Deine Zwangsverstaatlichung!” –

“Habicht, befiehl, wir folgen Dir und führe uns in den Ökosozialismus!” –

“Habicht, befiehl, wir folgen Dir und führe uns in den Ökomaoismus!” –

“Habicht, befiehl, wir folgen Dir und führe uns in die Ökoapokalypse!” –

“Habicht, befiehl, wir folgen Dir in die Winterschlacht Deines Winterschlafes!” –

“Habicht, befiehl, wir folgen Dir in den Winterschlaf Deiner Kurzzeit-Insolvenz!” –

“Habicht, befiehl, wir folgen Dir und sende uns Deine Weisheit!” –

“Habicht, befiehl, wir folgen Dir und sende uns Deine Erleuchtung!” –

“Habicht, befiehl, wir folgen Dir und sende uns Deinen Lichtbringer!” –

“Habicht, befiehl, wir folgen Dir und sende uns Deinen Falkner!” –

“Habicht, befiehl, wir folgen Dir und sende uns Deinen Falken!” –

“Habicht, befiehl, wir folgen Dir in den biologisch abbaubaren Endsieg!” –

“Habicht, befiehl, wir folgen Dir in die Nachhaltigkeit des Unterganges!” –

“Habicht, befiehl, wir folgen Dir und führe uns in entschleunigter Ewigzeit zu beschleunigter Ewigkeit:

Nur Du, Du Habicht, bist unser Alphatier!

Nur Du, Du Habicht, bist unser Erhabener!

Nur Du, Du Habicht, bist unser erhaben bester Mann!”

Nero Redivivus in den Wehen des zwölften Endmondes am Ende des Jahres und des Habichts