Die russische Raumsonde Luna 25 sollte am Freitag auf dem Mond landen, doch scheiterte kläglich. Bis zum 24. August ist die Mondlüge gesichert, denn da macht sich das nächste Land an die schwere Aufgabe. Nach dem Scheitern von Chandrayaan-2 soll Indiens Chandrayaan-3 Mission am Donnerstag endlich den gewünschten Erfolg bringen. Wir drücken natürlich die Daumen, dass das BRICS-Land den Russen zeigt, wie man einen Trabanten erobert, schließlich bekommt Indien 987 Millionen Euro für die Entwicklung von Deutschland.

Teilen Sie diesen Beitrag