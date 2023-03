Geh zum Arzt bis der Arzt kommt

Links zwo, drei, vier mal geimpft und jetzt plötzlich und vollkommen unerwartet Nebenwirkungen? Sie Ärmste!

Am besten gleich wieder zum selben Arzt gehen. Der weiß doch, was er dir verabreicht hat und kann dir am besten helfen.

Sicher gibt es bald etwas gegen diese Nebenwirkungen. Die forschen doch schon. Es dauert nicht mehr lange bis zum Durchbruch, du wirst schon sehen.

Übrigens habe ich neulich gelesen, dass es bald auch Impfungen gegen Nebenwirkungen geben soll. Eine künstliche Intelligenz arbeitet bereits an der Formel. Und das Beste daran habe ich dir noch gar nicht verraten: Das Präparat soll rückwirkend wirken! Ist das nicht toll?

Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll…

Teilen Sie diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken

spenden

RSS-feed