Exklusiv in Deutschland stellt sich hier erstmalig ein Mikrobiologe vor laufender Kamera der Virusexistenzfrage! NEXT LEVEL Pressesprecher Marvin Haberland und ich haben Prof. Dr. Wolfgang Streit, der seit 2006 die Abteilung für Mikrobiologie und Biotechnologie an der Universität Hamburg leitet, interviewt. Dabei geht es um Themen wie Genomsequenzierung, wissenschaftliche Kontrollen, Ansteckungsexperimente uvm.

Um den Inhalt des Interviews besser zu verstehen, sind diese Videos als Grundlage zu empfehlen: