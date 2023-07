Unglaublich: Geschlechtsumwandlung für Kinder ab 13 Jahren

Es ist der absolute Wahnsinn was sich nach wie vor in gewissen Staaten von Amerika abspielt. Öffentliche Schulen in Seattle im US-Bundesstaat Washington haben sich mit einer Gruppe von „Gesundheitszentren“ zusammengetan, um Kindern im Alter von 13 Jahren kostenlos Geschlechtsumwandlungen

anzubieten.

Teilen Sie diesen Beitrag