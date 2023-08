Skandal um Kinderimpfprogramm

Ted Kuntz ist Präsident einer Organisation für medizinische Freiheit namens „Vaccine Choice Canada“ [Vaccine Choice Canada = Impf-Entscheidung Kanada] – und hat kürzlich vor der National Citizens Inquiry [National Citizens Inquiry = Aktuelle öffentliche Anhörung von Experten in Kanada] in Kanada Stellung genommen und unter Eid Aussagen gemacht. Sein hohes Engagement in der Aufklärung von Missständen betreffs Impfaufklärung ist nicht zuletzt seinem impfgeschädigten Kind geschuldet.

Ted Kuntz zeigte vor Experten eine ganze Reihe von ernsthaftem Fehlverhalten auf, die er bei der Durchsetzung der Kinderimpfungen durch die Impfstoffhersteller, Regierungsbehörden und Medien erfahren hat. Kla.TV veröffentlicht heute einige Aspekte seiner Beweisführung, worin er jedem empfiehlt, sich dringend mit der Thematik auseinanderzusetzen. Bevor wir mit ein paar Auszügen seiner Rede starten, möchten wir darauf hinweisen, dass seine Erkenntnisse in einem internationalen, unabhängigen Volksgerichtshof öffentlich diskutiert werden müssen, da nicht nur Kanadische Kinder Opfer von Impfprogrammen geworden sind, wie viele unserer Kla.TV-Sendungen bereits dokumentiert haben. Sehen Sie sich die Ausschnitte der gut recherchierten Präsentation an.