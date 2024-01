Dreist: Bundesregierung hält an Impfpropaganda fest

Nach Angaben der Bundesregierung hat die Auswertung der Corona-Impfkampagnen ergeben, dass die Impfungen einen hohen Schutz von bis zu 90 Prozent gegen Sars-Cov-2-Infektionen bieten können. Dieser Schutz variiert jedoch je nach Virusvariante, dem Zeitpunkt sowie der Anzahl der Impfungen. Bei ungeimpften Personen, die bereits eine Infektion hatten, lag der Schutz vor einer Reinfektion zwischen 25 und 69 Prozent. Bei geimpften Personen war die Schutzwirkung durch zwei oder drei Dosen in Vergleichsstudien stets höher. So jedenfalls heißt es in der Antwort (20/10168) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/10013) der AfD-Fraktion.

Sämtliche Angaben widersprechen den fast täglich neu enthüllten Skandalen um Impfschäden und selbst den Einlassungen von RKI und “Gesundheitsministerium” nach denen die “Impfung” gegen “Corona” eben nicht vor einer Ansteckung schützt.