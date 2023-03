Kehren Corona-Wendehälse vor der eigenen Tür?

Diese Regierungsfans, heute als “Wendehälse” bekannt, haben 2023 die erstaunliche Fähigkeit gezeigt, ihre Meinungen so schnell zu ändern, dass sie einem Schleudertrauma nahe kommen.

Die Wendehälse, bis vor Kurzem noch treue Vasallen der Regierung, doch jetzt, als die Wahrheit mehr und mehr ans Licht kommt, verwandeln sich manche in lautstarke Kritiker. Nun, mit dem Rücken zur Wand, haben sie beschlossen, ihre Vergangenheit zu leugnen. “Was, wir? Wir waren immer gegen die Risikoimpfung und gegen die Freiheitsbeschränkungen!”, behaupten sie, während sie nervös ihre Krawatten zurechtrücken. Nie hätten sie Klardenker diffamiert und schikaniert. Doch die Videos, ach, die verräterischen Videos, beweisen das Böse, das Verächtliche mit dem Sie auf die Bürger eindroschen!

Wendehals Dieter Nuhr

Videoausschnitte zeigen, wie er sich windet, um seine Haut zu retten. Doch für jene, die seinem

Einfluss unterlagen, mag es vielfach zu spät sein. Wendehälse zu verklagen, das gelingt nicht.



Das Internet vergisst die Täter nicht

Das Internet hat Wendehälse entlarvt und deren damalige Unterwürfigkeit gegenüber der Regierung für die Welt sichtbar gemacht. Wie Schauspieler, die ihre Texte vergessen haben, stammeln sie nun Ausreden und versuchen, sich aus der misslichen Lage zu befreien. Besonders manche Fernsehleute, die einst mit großer Reichweite die Menschen beeinflussten, sind plötzlich zu Verfechtern der Wahrheit geworden. Ihre einstige Teilnahme an der Propaganda scheint in ihren Erinnerungen wie Schnee in der Sonne geschmolzen zu sein. Doch die Bevölkerung hat ein gutes Gedächtnis und erinnert sich genau, wer einst gegen jede Vernunft argumentierte.

Wendehälse sind wie Chamäleons

Der kleine Vogel Wendehals (Jynx torquilla) verdankt seinen Namen seiner bemerkenswerten Fähigkeit, seinen Kopf und Hals in ungewöhnlichen und auffälligen Winkeln und Positionen zu drehen und zu verdrehen. Durch die drehenden und verdrehenden Bewegungen des Kopfes und Halses kann der Wendehals potenzielle Feinde verwirren und täuschen, was ihm Zeit verschafft, um zu entkommen oder sich zu verstecken.

Die Fähigkeit des Vogels, seinen Hals auf diese Weise zu bewegen, führte zur Bezeichnung “Wendehals” und wurde später auch als Metapher für Menschen verwendet, die schnell ihre Meinung oder Loyalität ändern, insbesondere in politischen Zusammenhängen. Und genau das demonstrieren uns diese menschlichen Wendehälse heute zur Genüge.

Keine Verzeihung ohne Reue

Katholiken wissen es aus dem Sakrament der Beichte. Eine Vergebung der Sünden ist nur wirksam, wenn der Sünder zuvor tiefe Reue zeigt. Reue zu zeigen, gerade dann, wenn der Schaden sehr groß ist, fällt jedoch schwerer als das Finden politischer Ausreden. Da die Presse bis über die Ohren mit im Sumpfe steckt, ist die Aufarbeitung zäh. Das Wort „Persilschein“ macht die Runde, die Jüngeren werden dazu bei Wikipedia fündig, um Näheres über diesen (Begriff noch einfügen) zu finden

Vielleicht würden die Menschen ihnen vergeben, wenn sie ihre Fehler öffentlich eingeständen und aufrichtig bereuten. Doch bis dahin werden sie weiterhin als Wendehälse gebrandmarkt, als Menschen, die nur ihre eigene Haut retten wollen. Die Bevölkerung ist verärgert und enttäuscht, und sie hat jedes Recht, diese rückgratlosen Politikumkehrer in die Pfanne zu hauen. Liebe Wendehälse, es ist an der Zeit, in den Spiegel zu schauen und eure Fehler zuzugeben. Nur dann könnt ihr vielleicht den Respekt der Menschen zurückgewinnen, den ihr einst verloren habt. Denkt daran: Ehrlichkeit währt am längsten. Und in diesem Fall könnte sie auch eure letzte Rettung sein.

Und wer von Euch Glück hat, auf den wartet nur das Fegefeuer.

Wann wird der erste Bäcker „Wendehals-Kekse“ backen? An diesen ließe sich durch Kauen der Frust abbauen. Und ganz harte Exemplare würden in heißen Kaffee eingetaucht.

