Frohe Ostern

Die frohe Botschaft: Es darf wieder gesungen und gebetet werden. Zu den Ostergottesdiensten ist freier Zugang möglich, es gibt keine Maskenpflicht, keine Abstandsregel, kein Kontaktverbot. Außer natürlich gegen rechts.

Das Christentum hat auch einmal so angefangen. Versammlungen konnten nur im Geheimen abgehalten werden, wer entdeckt wurde oder auch nur Kontakt zu Christen hatte, musste mit dem schlimmsten rechnen. „Nie wieder“ war damals im alten Rom.

Es dauerte nur ein paar Generationen, da wurden aus den Verfolgten Verfolger. Die Katharer könnten heute noch ein Liedchen davon singen, wenn sie denn das brutale Gemetzel überlebt hätten, das der Vatikan an ihnen verüben ließ. Auch das ist lange her, nur an der mangelnden Nächstenliebe für Andersdenkende hat sich bis heute nichts geändert. Amen!