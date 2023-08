Ob Einfamilienhaus oder Mietkaserne, die Zahl der Bauvorhaben schrumpft stetig. Die großzügigen Förderungen für sogenanntes klimafreundliches Bauen zeigen keinerlei Effekt.

Das Bundesamt für Schönfärberei informiert: Die Baugenehmigungen im Neubau sind in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken. Bei den Einfamilienhäusern gab es einen Rückgang von 35,4 %, bei den Zweifamilienhäusern einen Rückgang von 53,4 % und bei den Mehrfamilienhäusern einen Rückgang von 27,0 %. Im Juni 2023 sind die Baugenehmigungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 28,5 % gesunken.

Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 2023 in Deutschland 135.200 Wohnungen genehmigt. Das sind 27,2 % oder 50.600 Baugenehmigungen weniger als im ersten Halbjahr 2022. Im Juni 2023 ist die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 28,5 % gesunken, was einem Rückgang um 8.700 Wohnungen auf 21.800 Wohnungen entspricht. Die gestiegenen Baukosten und die schlechteren Finanzierungsbedingungen dürften weiterhin zu diesem Rückgang der Bauvorhaben beigetragen haben.

In den Ergebnissen sind sowohl die Baugenehmigungen für Wohnungen in neuen Gebäuden als auch für neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten. Bei allen Gebäudearten gab es Rückgänge bei den Baugenehmigungen. In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden von Januar bis Juni 2023 insgesamt 111.500 Wohnungen genehmigt, ein Rückgang von 30,8 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser sank um 35,4 % auf 27.000 Wohnungen, bei den Zweifamilienhäusern um 53,4 % auf 7.700 Wohnungen und bei den Mehrfamilienhäusern um 27,0 % auf 72.400 Wohnungen.

Seit März 2023 gibt es die Wohnbauförderung für klimafreundlichen Neubau der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Es ist jedoch bisher kein eindeutiger Effekt dieser Maßnahmen auf die Genehmigungszahlen erkennbar. Im Zeitraum März bis Juni 2023 gingen die Baugenehmigungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sogar noch etwas stärker zurück. Bei den Einfamilienhäusern lag der Rückgang bei 38,6 %, bei den Zweifamilienhäusern bei 53,9 % und bei den Mehrfamilienhäusern bei 28,7 %.