Bald #futschi? Halko GmbH meldet Insolvenz an

Die frohe Botschaft kommt heute aus dem Harz. Seit 1883 ist die Kreisstadt Halberstadt für ihre Würstchen bekannt. Der Betrieb überdauerte zwei Weltkriege und sogar den planwirtschaftlichen Wahnsinn der DDR. Jetzt droht womöglich das Ende.

Die Halko GmbH hat Insolvenz beantragt, um das Unternehmen zu sanieren. Die Halberstädter Würstchen- und Konservenfabrik GmbH & Co.KG bestätigte dies und nannte eine Liquiditätskrise aufgrund von marktpolitischen Rahmenbedingungen als Grund. Das Amtsgericht Magdeburg ordnete am Donnerstag die vorläufige Insolvenzverwaltung an. Das Unternehmen, das 1896 die ersten weltweiten Brühwürste in Konservendosen anbot, gilt als Erfinder der Dosenwurst.

Mehr als zweihundert Jobs stehen in allen Geschäftsbereichen auf dem Spiel.