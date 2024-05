Klimaschutz: Weltbank will traditionelle Landwirtschaft reduzieren

Die globalistisch geführte Weltbank hat kürzlich einen Bericht veröffentlicht, nach dem drastische Einschnitte in der globalen Landwirtschaft nötig seien, um “Netto-Null-Emissionen” zu erreichen.

Der Plan sieht vor, die gesamte Landwirtschaft in den Händen weniger vermögender Individuen zu zentralisieren, womit ungefähr ein Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen eingespart werden sollen.

Der Bericht preist die vorgeschlagenen Änderungen in wohlklingenden Begriffen an, die vorgeben, die Nahrungsmittelproduktion werde weiterhin so erfolgen, dass “eine wachsende Bevölkerung ernährt” werde. Die Realität ist jedoch, dass der Vorschlag anstrebt, große Teile der landwirtschaftlichen Produktion zu eliminieren, was wiederum zu Hungersnöten und Unterernährung führen könnte.

“Während das Essen auf Ihrem Tisch gut schmecken mag, ist es auch ein großer Teil vom Kuchen der Treibhausgasemissionen des Klimawandels”, behauptet Axel van Trostenburg, Senior Managing Director der Weltbank. Die gute Nachricht sei, dass das globale Ernährungssystem den Planeten heilen könne – Böden, Ökosysteme und Menschen gesünder machen und gleichzeitig CO2 speichern.

Die neue heile Welt in Mega-Cities mit hängenden Gärten und tierleidfreiem Fleisch aus dem Labor, Impfungen gegen alle Krankheiten, autonomen Verkehrsmitteln, Haushaltsrobotern und KI-Assistenten, die jeden Wunsch per Gehirnscan erkennen und sofort erfüllen können – wer möchte das nicht?