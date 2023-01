Der Krieg der Globalisten gegen die Elemente des Lebens

Ist es vorstellbar, dass es Kräfte gibt, die so lebensnotwendigen Elementen wie Kohlenstoff, Kohlendioxid, Sauerstoff und Stickstoff den Krieg erklärt haben? Die Sendung „War on Elements“ erklärt Hintergründe und Zusammenhänge dieses Krieges gegen das Leben selbst.

CO2 ist schädlich, wird uns erzählt. Wir müssten den Ausstoß von CO2 reduzieren, sonst würden wir unseren Planeten zerstören. Seit neuestem ist auch Stickstoff ins Visier der Globalisten geraten und zum Schadstoff erklärt worden. Wohin führt das alles noch? Hören Sie dazu Mike Adams, in den USA bekannt als der „Health Ranger“, ein Wissenschaftler und Inhaber eines ISO-akkreditierten Labors [ISO = International Organization for Standardization, nach internationaler Norm beglaubigtes Labor] für Lebensmittelwissenschaft. Mike Adams wurde schon vor Jahren aus den sozialen Medien verbannt und hat daher eine eigene Plattform aufgebaut – www.brighteon.com – sowie einen Fernseh- und einen Radiosender, um weiterhin Redefreiheit zu genießen. Hören Sie hier seine Ansichten über das, was er den „Krieg der Globalisten gegen die Elemente des Lebens“ nennt!

Quelle: kla.tv