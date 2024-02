Bargeldabschaffung: Bezahlkarte kommt deutschlandweit erst mal nur für Asylbewerber

Diese Art der Bargeldabschaffung wird sogar von AfD und FPÖ befürwortet. Die Qualitätsmedien werden nicht müde, über die angeblichen Erfolge zu “berichten”. So seien die ersten Bezahlkarten-Flüchtlinge aus zwei Landkreisen in Thüringen abgereist, wo die Bezahlkarten zuerst erprobt worden sind. Jetzt soll die Bezahlkarte in ganz Deutschland kommen und auch in Österreich interessiert man sich sehr dafür.

14 von 16 deutschen Bundesländern einigten sich am Mittwoch auf gemeinsame Standards für ein Vergabeverfahren. Bayern und Mecklenburg-Vorpommern wollen die Karte demnach ebenfalls einführen, dabei aber einen eigenen Weg gehen. In Österreich ist auch eine heftige Diskussion über ein ähnliches Modell wie in Deutschland entstanden. krone.at

Die Ampelparteien verkaufen den Schritt als eine Art Zugeständnis, damit die AfD nicht noch mehr Zulauf bekommt. Natürlich sagen die Grünen, sie seien trotzdem nicht dafür. Aber es geht doch längst nicht mehr um Asylbewerber. Wer ist als nächstes dran? Bürgergeldempfänger, Arbeitslose, Rentner? Und im nächsten Schritt alle? Wachsam bleiben! Nichts ist, wie es scheint!