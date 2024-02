Wann fallen die Masken endgültig?

Sie sind in diese Welt gekommen wie Menschen und so verlassen sie sie auch wieder. Viele von ihnen wissen nicht einmal, was sie sind. Wenn ein Zeitalter zu Ende geht und ein neues beginnt, werden besonders viele von ihnen geboren. So steht es geschrieben in den alten Schriften. Es gibt viele Legenden über sie, sie tragen verschiedenen Namen und dienten als Vorbilder für die moderne Horror- und Science fiction Literatur und Filme. Die bekanntesten sind sicher „Sie leben“ von John Carpenter und die Serie „V – die außerirdischen Besucher kommen“ – beide aus den Achtziger Jahren. „V“ wurde dann noch einmal verfilmt, mit besseren Tricks, fand aber nicht das Echo, das sich die Produzenten erhofft hatten.

Es geht um Außerirdische, die vorgeben in Frieden zu kommen und sich als menschlich tarnen, aber reptiloide sind. In John Carpenters Film leben sie vollends in Tarnung und nur wer sehen kann, mithilfe einer „Sonnenbrille“, erkennt die Ungeheuer, die die Menschheit dominiert, für Umweltzerstörung verantwortlich sind um die Erde ihrer Welt anzugleichen.

Die Ähnlichkeiten mit den alten Legenden sind unverkennbar, nur dass es in den indischen Veden beispielsweise keine Außerirdischen sind, sondern Bewohner der inneren Welten und als Drachenwesen den Dämonen, Assuras, zugeordnet werden. Bei den Hebräern und den frühen Christen gibt es ähnliche Geschichten von Drachen und Drachenwesen. Das Netz wimmelt zudem von Reptiloiden, die mal von fernen Galaxien oder aus Innererde stammen.

Haben diese Geschichten einen wahren Kern, können sie als Gleichnis für die Umwälzungen der heutigen Zeit dienen? Oder wird auch diese Verschwörungstheorie bald so wahr, wie all die anderen?