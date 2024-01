Kölle allahu alaaf ruft zum Gruppenkuscheln auf!

In Köln beginnt der Karneval ein paar Wochen früher als sonst. Am morgigen Samstag sind gleich mehrere Narrenaufzüge in der Innenstadt geplant. Silvester 2015 ist vergessen, volle Darmlänge Abstand nur wem Abstand gebührt.

Das Bündnis “Köln stellt sich quer” hat für den Zeitraum 12 bis 14 Uhr eine Versammlung zum Thema “Demokratie schützen, AfD bekämpfen” mit 10.000 Teilnehmenden angemeldet. Die Kundgebung soll nach Gesprächen mit der Polizei auf der Deutzer Werft stattfinden. Eine Privatperson hat im Zeitraum 11.15 – 13.00 Uhr eine Versammlung zum Thema “Breiter Protest zu den aktuellen Enthüllungen zum Treffen rechtsextremer Politiker*innen” mit 10.000 – 15.000 Teilnehmenden angemeldet. Nach einer Auftaktkundgebung in Höhe des Deutzer Bahnhofs ist ein Aufzug über die Deutzer Brücke, die Cäcilienstraße bis zum Neumarkt geplant. Auf dem gleichen Weg soll es dann zurück zur Deutzer Werft gehen. Eine weitere Versammlung ist durch eine Privatperson unter dem Motto “Demokratie schützen, AfD bekämpfen” zwischen 11.00 – 12.30 Uhr mit 500 Teilnehmenden angemeldet. Der Aufzug startet am Chlodwigplatz und soll über die Severinstraße, die Löwengasse, die Straße “Am Malzbüchel” führen und anschließend über die Deutzer Brücke bis zur Deutzer Werft ziehen. Polizei Köln