Zynische Politik: Maskenvorsorge für Deutsche und  tödliche Waffen für die Ukrainer

In Berlin beschließt man ein strenges Covid-Gesetz, damit sich die Deutschen doch bitte keinen Virusinfekt einfangen. Gleichzeitig schickt man tausendfach tödliche Bomben und Kriegswaffen in die Ukraine, nach deren Wirkung man ebenfalls Masken braucht: Beim Bergen der Leichen. Niemand im politischen Berlin merkt, wie zynisch und menschenverachtend diese Politik ist. Was sollen die Ukrainer von der deutschen Co-19 Maskenfürsorge im Winter halten, wenn deutsche Raketen und Granaten sie in den schlimmsten Trümmerwinter seit dem deutschen Russlandangriff 1941 schicken helfen? „Stalingrad“ ist für die heutigen – im doppelten Wortsinne – Grünen und erst recht für die skrupelfreien US-Regisseure wohl nur noch ein abstraktes Wort.

Widersinnige Sprüche wie „Mehr Waffen schaffen mehr Frieden“ entsprechen dem dialektischen Materialismus der DDR

Man wird bei gestandenen Leuten – also nicht bei politischen Großkotzen ohne Ausbildung oder lediglich einem Softbrain-Bildungsgang in Sozio, Polito und Gender – kaum Widerspruch ernten bei der Feststellung, dass die Berliner Altparteienpolitik seit der Entdeckung von 3.000 Geschlechtern und der angeblichen Nichtbestimmbarkeit von Mann oder Weib nichts als intellektuelle Zumutungen liefert.

Es wird um Mitteilung gebeten, welcher politische Einfall des Regierungskartells den Intelligenzquotienten für eine Förderschulberechtigung überstiegen hätte.

In der verblichenen DDR stellte man logisches Denken auf den Kopf mit dem Universitätsfach „Dialektischer Materialismus“. Der machte aus Schwarz ein Weiß und aus Rückständigkeit eine Überlegenheit. Der heutige Merz- und Scholzismus-Sprech, mit schweren Waffen und tausenden Granaten Gutes zu bewirken, erinnert fatal an den Dialektischer Materialismus . Die Berliner Infantilpolitik wurde schon oft gebrandmarkt. Sie erscheint ebenso irreversibel wie sich die Wahlergebnisse reproduzieren und unpassende Wahlergebnisse rückgängig gemacht werden. Die Bürgerschaft wird auf die Straße gehen müssen, bevor auch bei uns wieder Schutt und Asche eines eskalierten Krieges liegen.