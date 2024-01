Wozu Kriegsversessenheit und der Kamikaze-Drang der Altparteien?

Nach dem Fehlschlag der “Leopard”-Lieferungen an die Ukraine wollen die Führer der Altparteien die nächste Raketenstufe zum Weltkrieg zünden – die Lieferung Bunker-brechender “Taurus”-Flugkörper aus den Restbeständen der geplünderten Bundeswehr. Diese Waffe täte den Russen tatsächlich weh, denn sie kann weit in ihr Territorium fliegen und ist schwer abzuwehren. Die Brücke von Russland zur Krim könnte damit erneut getroffen werden und strategische Einrichtungen der Russen würden verwundbar. Gleichzeitig würde Deutschland Kriegspartei, denn die Tauroi müssen von deutschen Spezialisten vor dem Abschuss komplex programmiert werden (hier). Die Marschflugkörper als letztes Aufgebot im tödlichen Vabanquespiel gegen Russland brächten uns in die schlimmste aller militärischen Lagen, nämlich gegen einen überlegenen Gegner blank gezogen dazustehen, den man nach Strich und Faden beleidigt und provoziert hat. Dümmer geht es nicht.

Die Ukraine kann ihr beanspruchtes Land nur zurückgewinnen über “Boots on the Ground” = am Boden vorrückende Soldaten und die hat sie kaum noch, weil ihre jungen Leute entweder zu Hunderttausenden gefallen oder in sicherer europäischer (großenteils deutscher) Gratisversorgung untergekommen sind, wo man sie an ihren teilweise wunderschönen Autos erkennen kann. Aus sicherem Port sich in den Krieg zu melden, bleibt ausgeschlossen. Per Zwischensaldo wird Russland mit hoher Wahrscheinlichkeit die Krim auf Dauer behalten, die es schon Hunderte Jahre hat und der Landstreifen dorthin wird dazukommen. Das war von vorneherein klar und – abseits der Regierungs- und sonstigen Propagandamedien – überall zu lesen.

Wer steuert uns schon wieder in aussichtslose Lagen?

Was treibt die Altparteien dennoch weiter gegen Russland? Das Vorbild Hitler könnte konnotiert werden, der nach der Katastrophe von Stalingrad, dem absehbaren Verlust des Krieges und vorweg der 6. Armee halluzinierte “Das ist eine Armee – stellen Sie eine neue auf”. Herr Selenski in Kiew sucht eine neue Armee aus dem Nichts aufzustellen. Und die deutschen Ampelisten samt Unionschristen helfen tüchtig mit. Sind es Hochfinanz und Massenmedien der Internationalisten, die Deutschlands Öffentlichkeit vor sich her und unser Land ins Verderben treiben?

Lassen wir Revue passieren: Die grünen Kriegstreiber sind Davoser und Bilderberger Aktive sowie “Atlantikbrückler”. Die oberste Zimmerflak und FDP-Kriegstreiberin agiert aus dem Wahlkreis von Kraus-Maffei. Des Herrn Wehrdienstverweigerers Scholz etwaige Finanzbegünstigungen sind der Hochfinanz in allen Einzelheiten bekannt. Die Erben von Willy Brandt als Friedensnobelpreisträger sind völlig von der Rolle. Der Unionschrist Merz war Exponent der internationalen Hochfinanz und könnte uns viel über Black Rock erzählen. Der größte europäische Medienkonzern, Axel Springer, feuert millionenfach aus den längsten aller Kanonenrohre gegen Russland mit “Bild”, “Welt” und “n-tv”. Friedes Konglomerat gehört knapp zur Hälfte der nordamerikanischen Höchstfinanz einschließlich dem Heuschreckentum nach Müntefering. Den deutschen Staatsfunk als bewährten Anpeitscher gegen Russland kennen wir seit über 90 Jahren.

Fazit nach Goethe: “Wo solche Sterne scheinen” – da ist es zu Krieg und Untergang nicht weit.