Wenn der Geist vom 17. Juni 1953 erwacht

Damals endete der Aufstand blutig und das Glück stand nicht auf der Seite der Unterdrückten. Nicht mal zehn Jahre nach Kriegsende waren die Deutschen noch nicht so mut- und wehrlos, dass sie sich alles gefallen ließen. Man wusste um die Brutalität und Unbarmherzigkeit der sowjetischen Besatzer. Und dennoch begehrten die Leute gegen die Sowjetmarionetten des SED-Regimes auf.

Am 17. Juni 1953 kam es in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) zu einem Volksaufstand, bei dem sich Arbeiter, Angestellte und Intellektuelle in einer breiten Protestbewegung gegen die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse stellten, die vom sozialistischen System und der Sowjetunion diktiert wurden.

Ursprünglich ausgelöst durch Unzufriedenheit mit einer Erhöhung der Arbeitsnormen, welche de facto eine Lohnkürzung bedeutete, weiteten sich die Proteste schnell zu einer generellen Forderung nach politischer Veränderung und mehr Freiheitsrechten aus. Die Demonstranten forderten unter anderem freie Wahlen, die Abschaffung des von der SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) geführten Einparteiensystems und eine Wiederherstellung der allgemeinen Menschenrechte.

Das Aufbegehren erfasste zahlreiche Städte und Gemeinden der DDR, erreichte jedoch in Ost-Berlin seinen Höhepunkt. Dabei nahmen bis zu einer Million Menschen an den Protesten teil. Die Reaktion der DDR-Regierung war ein Hilfegesuch an die sowjetischen Besatzungstruppen, welche mit Panzern und Soldaten die Proteste gewaltsam niederschlugen. Es gab zahlreiche Tote und Verletzte, und die Anführer sowie aktive Teilnehmer wurden teilweise hart bestraft.

Der 17. Juni 1953 wurde in der Folge im westlichen Teil Deutschlands als “Tag der deutschen Einheit” begangen, um an den Einsatz für Freiheit und Demokratie auf deutschem Boden zu erinnern. In der DDR wurde der Aufstand offiziell als konterrevolutionärer Putschversuch gewertet und nicht öffentlich thematisiert.