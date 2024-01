Weidel trennt sich von ihrem Referenten Roland Hartwig nach Teilnahme an „Remigrationskonferenz“

Die Einheitspresse frohlockt. AfD-Parteichefin Alice Weidel hat sich von ihrem Berater Roland Hartwig getrennt. Der Vertrag von Hartwig als Weidels Berater wurde in gegenseitigem Einvernehmen beendet, wie ein Parteisprecher nach einer Sitzung des Bundesvorstands in Berlin bekannt gab. Die Kündigung ist ab sofort wirksam. Eine genauere Begründung wurde nicht angegeben. Als Erstes habe das ZDF darüber berichtet, heißt es in den nahezu identischen Meldungen. Natürlich geht es um die Teilnahme an der ultrageheimen „Remigrationskonferenz“. Ob sich die AfD damit einen Gefallen getan hat?