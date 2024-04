Unglaublich: Die Kriegstreiber malen den Horror ihres Scheiterns zur Mobilisierung letzter Kräfte an die Wand

Wer denkt nicht an 1943, als Tausende vorsortierte Deutsche in den Berliner Sportpalast plaziert wurden, vor ihnen ein Dr. Goebbels stand und hinter ihm die Parole “Totaler Krieg – kürzester Krieg” angeschlagen war? Der Reichspropagandaminister bimste seinem Publikum angesichts des sichtbar verloren gehenden Krieges die totale Mobilisierung aller Reserven ein, um in kürzester Zeit das sonst Unausweichliche noch zu wenden. Zuvor hatte die 6. Armee Deutschlands östlich der Ukraine in Stalingrad kapituliert und das Signal zum verlorenen 2. Weltkrieg gesetzt. Wer denkt nicht daran, wenn er aktuell die chronischen Kriegsbetreiber wie die CDU-Bonzen Merz, Röttgen und Kiesewetter im Unisono mit den grünen Hofreitenden und Frau Strax-Zimmerflak hört, wie sie uns mit einer künftigen millionenfachen östlichen Flüchtlingswelle drohen und letzte Kräfte mobilisieren wollen? (hier, Bezahlschranke)





Die Altparteien drohen bei Verlust des Ukrainekrieges mit einer millionenfachen Flüchtlingslawine

Jeder nicht von den USA-Lügen Benebelte wusste von Anfang an, dass der Ukrainekrieg nicht zu gewinnen war. Das findet sich – ein echter Fortschritt gegenüber alten Zeiten – vielfach im Netz dokumentiert. Es gibt keine Ausreden für die Kriegshetzer und sonstigen Faktenerfinder, deren früheres betrügerisches Meisterstück 2003 mit den angeblichen und nie gefundenen irakischen “Massenvernichtungswaffen” als Kriegsgrund geliefert wurde. Deutschland wurde von den Altparteien, die von einer 5. Kolonne der US-Amerikaner aus Sicht von Kritikern nicht zu unterscheiden sind, Lüge um Lüge, Stück für Stück, Waffe für Waffe und Milliarde für Milliarde in den aussichtslosen Ukrainekrieg geführt und soll nun alles auf eine Karte setzen, Moskau und den Kreml direkt bedrohende Waffen liefern, endgültig zur Kriegspartei werden — oder unter Millionen Flüchtlingen aus dem Osten begraben werden.

Weg mit diesen Totalen Kriegs – Forderern, Schluss mit allen Waffenlieferungen. Stattdessen Einfrieren des Krieges nach Korea-Vorbild

Wer immer noch dem Ammenmärchen aufsitzt, Russland wolle sich mit Westeuropa weitere Zentrifugalkräfte aufbinden, sollte “woke” werden und aufwachen. Natürlich ist es lebensgefährlicher Berliner Schwachsinn, die Russen direkt mit Taurus-Panzerbrechern zu bedrohen und fordert sie aus militärischer Sicht geradezu heraus, diese Bedrohung mit der Wurzel zu entfernen. Die USA sind klüger; mit und ohne Trump werden sie abhauen und uns im Morast zurücklassen – wie üblich.

Und doch ist es erst Fünf vor Zwölf und ein Stopp dieses unseligen Krieges, der schon heute unseren Wohlstand ruiniert hat, noch möglich. Die Altparteienblase in Berlin muss vernehmbar aufgerüttelt werden. Die EU-Parlamentswahl im Mai sollte den unüberhörbaren Paukenschlag liefern.