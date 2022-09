Ukrainekrieg: Staatsfunk und Hauptmedien manipulieren, dass sich die Balken biegen

Photo by Jhefferson Santos on Pexels.com

Ein Artikel von Peter Haisenko bringt das Thema auf den Tisch: Die Staatsfunker und die halbamtlichen Verkündungsmedien manipulieren die Öffentlichkeit nach Strich und Faden. Die Manipulation der Öffentlich-Rechtlichen hat Tradition und wird – ein kleines Beispiel – systematisch an der AfD vorgeführt: Als größte Oppositionspartei im Bundestag von 2017-2021 wurde sie systematisch aus den Talkshows herausmanipuliert und die kleinste Bundestagsfraktion, die Grünen, wurde ebenso systematisch hineinmanipuliert – jeweils gemessen an ihrer parlamentarischen Repräsentanz. Entsprechend kehrten sich die Wahlergebnisse zum Jahr 2021 um und man konnte eine Grünenfrau sogar zur Kanzlerkandidatin hochstilisieren.

Eine ähnlich wirksame Propagandaleistung von Öffentlich-rechtlich und Hauptstrom wird momentan gebraucht, um die grundstürzenden Kasteiungsübungen und finanziellen Zumutungen für die Bürger zu flankieren: Die Doppelstrangleitung Nordstream II in MeckPomm könnte sofort mehr preiswertes und klimaschonendes Erdgas liefern als Deutschland verbraucht, wird aber verschlossen gehalten. Stattdessen werden die Bürger mit astronomischen Preissteigerungen, ungewissen Schmutzgasquellen (LNG) und Milliarden-Aderlässen für den Ukrainekrieg belastet. Die aus Regierungssicht erforderliche Ruhigstellung der Bürger verlangt von den Medien Meisterstücke am laufenden Band.

Anfangs waren es erfundene „Massenvergewaltigungen“, jetzt geht es mit Putins angeblichem „Morgenthau-Plan“ weiter

Die Redaktionen wissen, dass kräftige Griffe in die Empörungsklaviatur am Besten wirken. Entsprechend brieften sie die Öffentlichkeit in der ersten Phase des Ukrainekrieges u.v.a. mit erfundenen „russischen Massenvergewaltigungen“, die die Medienkonsumenten aufrührten (hier , hier). Richtigstellungen erfolgten allenfalls am Rande. Aktuell verdreht eine Plattform, die früher einmal „Fakten, Fakten, Fakten“ rief, grotesk die Tatsachen (hier). Sie behauptet: „Putin verwirklicht Morgenthau-Plan und Deutschland droht Deindustrialisierung“. Damit hätte die Redaktion Recht, wenn sie nicht die Schuld bei „Putin“ abzuladen versuchte. Denn die Deindustrialisierung und Verkleinholzung Deutschlands, die der US-Finanzminister Morgenthau 1945 vorschlug, werden – Habeck voraus – tatsächlich durchgezogen, aber nicht von Herrn Putin. Dem hat Deutschland und der Westen seit 8 Jahren eine Blockade nach der anderen um die Ohren gehauen und Deutschland hat von sich aus den Gas- und Ölstopp aus Russland betrieben. Wenn der Mangel uns jetzt ruiniert – Ausdruck von Frau Baerbock – so ist das selbstgewählt, denn der Herr Putin hat vor wenigen Tagen schon wieder angeboten, uns über die fertige Nordstream-II mit Erdgas im Überfluss zu beliefern, stieß aber auf Ablehnung.

Das sind nur zwei Beispiele einer großen Desinformations- und Propaganda-Maschinerie, die die Öffentlichkeit zu Selbstentäußerung und Verzicht in die kalten Räume des kommenden Winters treiben soll. Man darf gespannt sein, wie lange die Methodik mittelalterlicher Entsagungsprediger und Herrscher erfolgreich sein wird. Das in Frankreich noch heute höchst gefeierte Jahr 1789 bietet dazu interessante Perspektiven.