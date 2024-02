Kein Kölsch, kein Konto, keine Meinungsfreiheit für “Nazis”, keine Hoffnung?

Die Aufregungswelle der alternativen Mainstreammedien von Tichy bis Nius, Junge Freiheit und anderen reitet heute auf den Aussagen von Paus und Faeser, warnt vor der “Grünen Polizei” und zitiert fleißig den Rechtsblinker und Durchwinker Kubicki, der einen Angriff auf Paragraph 5 des Grundgesetzes sieht. Warum lässt der Grandseigneur der FDP nicht einfach die Ampel platzen?

Und was bewirkt die Berichterstattung, außer einer geballten Faust in der Tasche?

Es ist doch seit Jahren bekannt, wohin dieses Land driftet und wie die Politkaste verzweifelt um sich schlägt, um sich dort zu halten, wo es bald sowieso nichts mehr abzuschöpfen gibt.

Ach ja, und “Bundeskanzler” Scholz, so wurde heute “enthüllt”, habe sich mehrfach, auch kurz vor der “Geheimkonferenz” mit Leuten von Correctiv getroffen. Auch das ist kein Geheimnis und muss nicht derart aufgebauscht werden. Ebenso, dass Correctiv, genauso wie der Rest der “Presse” Fördermittel von Bund und Bundesregierung erhält. Wer gerade noch Hoffnung wegen sinkender Zustimmung für die “Ampel” verspürt hat, wird gleich wieder desillusioniert in die Couch zurücksinken, angesichts der Wucht der Gegenmaßnahmen.

All das gehört zum Spiel, wie auch der Karneval auf das Übelste politisch missbraucht wird, wo es “keine Kölsch für Nazis” mehr geben soll. Ja und? All diese Maßnahmen greifen nicht, führen zu noch mehr Trotz und innerer Kündigung. Wo die Nacht am dunkelsten, ist der Tag nicht mehr weit. Wir sind noch lange nicht durch, es kommt noch einiges mehr auf uns zu, aber es ist kein Zeitpunkt, den Mut zu verlieren.

Schöpfen wir neue Kraft, denn jeder Angriff auf das Gute, das Rechte, das Wertschöpfende ist auch ein Eingeständnis ihrer Ohnmacht. Bleibt tapfer!