Hetzperte: Bundeswehr kann „nur mit Anstand sterben“

Was lesen wir heute in der besten Presse, die wir je hatten? Die beste Bundeswehr, die wir je hatten, könnte bald in den besten Krieg ziehen, den wir dann je gehabt zu haben hätten gehabt. Wie immer wäre US-Präsident Donald Trump schuld daran, obwohl er noch gar nicht gewählt ist, das jedenfalls behauptet ein Hetzperte, der seine Mikrowelle mit einem Fluxkompensator ausgestattet hat und in die Zukunft sehen kann.

„Wir können nicht mehr ausschließen, dass die Bundeswehr kämpfen muss.“ Ist die Bundeswehr dazu in der Lage? “Sie würde natürlich kämpfen, aber könnte momentan wohl nur beweisen, dass sie mit Anstand zu sterben versteht.” Quelle: Der renommierte Militärhistoriker Sönke Neitzel (55, Uni Potsdam) im Interview mit dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“

Da hat der Hetzperte aber unsere gefährlichste Geheimwaffe vergessen:

