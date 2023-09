Gemeinsamer Kampf für Freiheit, Heimat und Demokratie!

Die Alternative für Deutschland hat in den letzten Jahren eindrucksvoll bewiesen, dass sie die Hoffnung der ganz normalen Leute, deren Anker, Sprachrohr und auch Anwalt ist! Gemeinsam mit der AfD kämpfen wir für Freiheit, Heimat und Demokratie und gegen die gesellschaftszersetzende Elitenpolitik – die AfD in Deutschland und wir in Österreich. Und heute ist die Bundessprecherin und Fraktionsvorsitzende der Alternative für Deutschland, Dr. Alice Weidel in Wien. Mehr dazu in dieser Pressekonferenz!

Mit dem Laden des Inhalts akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Inhalte von YouTube immer laden

Akzeptieren und Anzeigen