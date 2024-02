Die USA beziehen mehr Billig-Uran aus Russland denn je und wir sperren artig die Russen-Pipelines, um das Gas zu vielfachem Preis auf Spotmärkten zu kaufen

Wer sich als Wackeldackel des Herrn Biden hinter ihm herziehen lässt, Hunderte Milliardensummen apportiert, zum Kriegsgeschrei freudig jault und zu Pipelinesprengungen stikkum ist, kann Deutschland nur Unglück bringen. Ob er unser Land “hasst”, wie eine Expertin feststellte oder nicht, kann dahingestellt bleiben. Aktueller Anlass der Betrachtung ist das Dauertrauerspiel deutscher Industrieplünderung durch die eigene Regierung über unerschwingliche Energiepreise. Es muss nicht an Frau Wagenknecht erinnert werden und ihre Erkenntnis, dass wir die dümmste Regierung der Welt haben. Es reicht, die Abwanderung der Industrie in Richtung USA zu betrachten, die mit Sechstel- bis Zehntelbruchteilen an Energiekosten locken.

Und wie kommen die zustande? Ganz einfach. Man sprengte uns die Energieaorta aus Russland und fand “rein zufällig” eine wortbrüchige Regierung, die sich kriegerisch gegen Russland wendete und die restliche Billigenergie blockierte. Unsere atlantischen Obermeister hingegen, von denen die Sanktionen und Blockaden verordnet sind, lachen sich kaputt. Sie beziehen natürlich weiter ihre Energie zu Billigpreisen – woher? Richtig. Aus Russland. Von Sanktionen oder Sperren keine Spur. Im Gegenteil. Die USA bezogen im Jahr 2023 Rekordmengen an preiswertem russischen Uran (hier) und lassen die überteuerten Deutschen Produkte auf dem Weltmarkt aussteigen.

Neue Wirkung eines über hundert Jahre alten Rezeptes: Man bleibt außen vor und leistet trotzdem in Europa ganze Arbeit: Gegenseitig zerfleischen lassen, eiserne Vorhänge ziehen, Wirtschaft und Finanzen zerrütten und über Zensur, spezielle Suchmaschinen-Algorhythmen, Netzwerk-und Jubelperser-Medien das Volk auf den Arm nehmen lassen. Ein wunderbar transatlantisch-freundschaftliches “Klima” – fast hätte ich das Wort vergessen.