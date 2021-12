Deutsche Infantilpolitik: Russland soll sich beleidigen, blockieren, einkreisen und treten lassen – aber gleichzeitig mehr Gas als vereinbart liefern

Wie dumm ist das denn, Frauen Baerbock und Kolleg/inn/en in Berlin? Da glauben die grünen Damen und Ihre Partei- und Regierungscorona, man könne das größte Land der Erde nicht nur im 2. Weltkrieg desasterös überfallen haben, sondern man müsse ihm schon wieder drohen, es sanktionieren, blockieren, seine Regierung ausladen und es militärisch einschnüren. Deutsche Kampfflugzeuge fliegen lange schon längs der russischen Grenze und wenn der amerikanische Kriegshetzer Blinken und seine Nato-Appendices Stoltenberg, v.d. Leyen und Lambrecht so weiter machen, dann rollen deutsche Panzer demnächst – dieses Mal durchgewinkt in Gleiwitz ? – in Richtung der russischen Grenzen.

Gleichzeitig machen die steuergeldunterstützten Hauptmedien und die Staatsfunker Deutschlands den Russen Vorwürfe (z.B. hier) , dass sie – als Antwort auf das Sammelsurium westlicher Schikanen und politischer NGO-Wühlarbeit – nicht mehr Gas liefern als vereinbart wurde. Wie bekloppt ist das denn?

Die Russen sind gut beraten, die deutschen politischen Traumtänzerinnen vom Schlage Baerbock-Kobold & Cie auf den Pott zu setzen und kein Molekül Gas mehr zu liefern als Vertrag ist.



In Deutschland sollten sich friedliebende Menschen der Militärmobilisierung gegen Russland entgegenstellen. Es mag den Russen hoffentlich zur Beruhigung dienen, dass die letzten 3 deutschen Verteidigungsministerinnen samt Kanzlerin vom Fach keinerlei Ahnung hatten und haben und die Truppe de facto nicht nur völlig unterbewaffnet ist, sondern auch herumfeixt, wenn die Damen das Kampffeld betreten. Ernst nimmt diese Frauenriege kaum ein Frontsoldat. Das ist ein Friedenssignal wider Willen und das einzig Beruhigende an dem außenpolitischen Irrsinn, den die Berliner Politik den Russen im US-amerikanischen Auftrag präsentiert.