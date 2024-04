Das Klassenzimmer als Mühlstein am Hals

“Das Schreiben und das Lesen, ist nie mein Fach gewesen” – so singt der Schweinehirte in der Operette “Der Zigeunerbaron” von Johann Strauß. Gut möglich, dass das Fehlen dieser Grundfertigkeiten seine Berufswahl stark eingeschränkt hat.

Und nun scheinen auch die Kultusministerien diese laxe Haltung zu übernehmen. So sollen Rechtschreibfehler in Prüfungen die Note nicht mehr negativ beeinflussen. Die Abschaffung des Fehlerzählens in Schulprüfungen mag auf den ersten Blick wie ein Segen für überforderte Schüler wirken. Würde aus einem dieser Schüler aber ein Lokführer, dürften wir dennoch hoffen, dass er die Beschriftungen auf seinem Armaturenbrett verstünde?

Auch viele Studiengänge verlangen einen Aufnahmetest. Hier müssen die Bewerber ihre Sprachkenntnisse in einem oder mehreren Tests (z.B. Hörverstehen, Leseverstehen, C-Test und Schreiben) nachweisen. Was passiert, wenn der Test nicht bestanden wird? Heulen und Zähneklappern bei Eltern und Schülern.

Schleswig-Holstein macht jetzt den Anfang: Fehler im Diktat sollen nicht mehr in die Note einfließen. Doch was Schüler und Lehrer entlasten soll, könnte ungeahnte Nebenwirkungen haben. Man stelle sich vor, ein Flugzeugmechaniker würde aufgrund mangelhafter Rechtschreibung die Anweisungen zur Flugzeugwartung falsch verstehen. Das könnte zu einer fatalen Fehlerkette führen, deren Tragweite sich erst am Himmel zeigt. Boeing, der Flugzeughersteller, ist hierfür das beste Beispiel. Bestürzende Details über die Inkompetenz der Monteure sind zuhauf auf Twitter zu finden.

Oder denken wir an unsere Apotheke um die Ecke: Hier könnte ein falsch gelesenes Rezept, vielleicht weil das “m” wie ein “n” und das “g” wie ein “q” aussahen, zu einer lebensgefährlichen Verwechslung der Medikamente führen.

Die Liste ließe sich fortsetzen. Wenn die Schulen das Unterrichten des richtigen Schreibens vernachlässigen, dürfen wir uns nicht wundern, wenn die Züge irgendwann in die falsche Richtung fahren.

Hintergrund: bild.de/lehrer-sollen-keine-fehler-mehr-zaehlen-87818238.bild.html