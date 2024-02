Danke, Frau Weidel! Das Ding hat gesessen

Gemeint ist Alice Weidels Rede in der Generaldebatte des Bundestages am 31.1.2024 (hier das Video, hier verschriftet). Frau Weidel machte das, was man in der Physiologie eine Vivisektion nennt – ein Freipräparieren am Lebenden. Mit Skalpelles Schärfe sezierte die AfD-Vorfrau die gegenwärtige Lage, setzte einen gekonnten Schnitt nach dem anderen und traf jedesmal auf neue Eiterblasen der Republik, die von einer ebenso mutwilligen wie restlos gescheiterten Polit-Combo zum kranken Mann Europas gemacht wird. Jeder Weidel-Satz ein Treffer, nach jedem Ausholen ein Touch auf die Zwölf der Leute auf der Regierungsbank. Selbst den Zwischenrufern der Altparteien blieb zwischendurch hörbar die Spucke weg. Saskia Eskens (SPD) Einwände wurden von Weidel an Herrn Habeck verwiesen: “Der Kinderbuchautor sitzt da !”. Habeck und Scholz hörten zu und das Bild von begossenen Pudeln ist nicht weit hergeholt – man sehe selbst.

Weidel machte Tabula rasissima – sie putzte alles weg, was der Wahrheit im Wege stand

Alice Weidel machte keine Gefangenen. Es wurde exekutiert, durchgezogen und gesagt, was gesagt werden musste. Mir ist keine Formulierung aus der allseits übergelaufenen Schleimtonne des Merkelismus, dem Tölpelfass des Scholzismus-Bärbrockismus und keine Merzsche Piloten-Gummigeierei aufgefallen. Die Frau hat Mark in den Knochen. Von Willy Brandt hat man gesagt, er habe Eisen im Blut. Auch daran erinnert Weidel. Kein Wunder, dass die Linksfaschisten aufheulen, als hätte man ihre halblegalen Zuwendungen aus dem Steuertopf gestrichen. Ein furchtbarer Nikolaus namens Blome verstieg sich auf Facebook zur Feststellung: „Die Menge an politisiertem Hass, die in eine einzige Bundestagsrede passt, wird künftig in #Weidel gemessen werden” (hier). Das ist der schillernde Herr, der zu Coronazeiten Folgendes abfeuerte: “Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich um gesellschaftliche Nachteile für all jene ersuchen, die freiwillig auf eine Impfung verzichten. Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen.“ Wenn derart zweifelhafte Kaliber so hoch auf die Palme gehen, ist das für redliche Politiker ein Ritterschlag. Und den hat Frau Weidel mit ihrer Rede des Jahres verdient, natürlich nicht vom Nikolaus.