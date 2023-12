Bauernaufstand gegen die Ampel!💥

Deutsche Bauern ziehen in den Krieg gegen die eigene Regierung und besetzen die Hauptstadt Berlin. COMPACT war mit der Kamera live dabei! Es geht um eine Milliarde Euro und RassismusvorwĂŒrfe gegen die Bauern seitens des Wirtschaftsministers Cem Özdemir. Was dort noch in diesen Minuten ablĂ€uft, erfahren Sie jetzt von AndrĂ© Poggenburg und TV-Chef Paul Klemm.

