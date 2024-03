Läuft Putin jetzt Amok?

Um es vorweg zu sagen: Nein! Die Medien versuchen nur diesen Eindruck zu erwecken, weil Putin das Bekenntnis des „IS“ zum Anschlag in Moskau nicht ernst nimmt und die Ukraine als Drahtzieher vermutet. Die Attentäter hätten in Richtung Ukraine flüchten wollen, soll Putin als Begründung gesagt haben. Wohin hätten sie aber sonst flüchten sollen?

In den nächsten Tagen wird man uns neue „offizielle“ Versionen zum Terroranschlag liefern. Keine davon wird der Wahrheit entsprechen, natürlich auch nicht die aus Moskau. Einzig sicher ist, dass Putin nicht hinter dem Anschlag steckt, wie manche Gehirnakrobaten behaupten, damit er ein Argument für härteres Vorgehen in der Ukraine hat. Putin ist ein Taktiker. Nicht wenigen Kritikern geht er viel zu zauderhaft mit der Ukraine um. Die Hardliner wünschen sich den Einsatz von taktischen Atomwaffen, um den Widerstand der Ukraine zu brechen. So etwas passt nicht zu Putin, der trotz aller Härte und Brutalität – auch innenpolitisch – niemals kopflos reagiert. Und so kann es sein, dass er den Fehdehandschuh des „IS“ einfach liegen lässt, um sich nicht an zwei Fronten aufzureiben. Erst die Ukraine, dann die Dschihadisten.

Amok laufen dagegen etliche Politiker, denen ein Eingreifen der Nato nicht schnell genug kommt. Die Folgen ihres Handelns müssen nicht sie und ihre Kinder tragen, sondern andere, die sie mit der Wiedereinführung der Wehrpflicht und Katastrophenschutz als Unterrichtsfach beglücken wollen.