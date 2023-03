Anonym bezahlen mit Monero

Monero ist auf Anonymität und Privatsphäre ausgelegt. Im Gegensatz zu anderen Kryptowährungen wie Bitcoin, die auf einer öffentlichen Blockchain-Technologie basieren, verwendet Monero eine einzigartige Technologie namens Ring Signature und Stealth Addressing, um die Identität des Absenders und Empfängers zu verschleiern und den Transaktionsverlauf zu anonymisieren. Dadurch ist es schwieriger, den Absender und Empfänger einer Transaktion zu identifizieren und den Betrag, der übertragen wurde, zu verfolgen.

Auf Anregung eines Unterstützers haben wir kürzlich eine Monero-Adresse angelegt:

4BDJdrmE6AAWD3nbuhdZWnJGgxz2teAR7NJpLYGX8fkq8z6zEhaYpq4haW1sgq4kzu5NB82VhsFJnARWaYdXtHtY2gNEoeM

Monero spenden

Man kann die lange Zeichenfolge auch per QR-Code erfassen, wenn man eine entsprechende App auf Smartphone oder Tablet benutzt. Es gibt eine Menge Wallets (Börsen), in denen sich Monero aufbewahren lassen, aber nur wenige Handelsplätze, wo man Monero tauschen kann. Die in Deutschland beliebte Coinbase gehört leider nicht dazu, dafür aber kraken.com und binance.com. Dort kann man ein Konto eröffnen und Kryptowährungen kaufen oder tauschen. Bis dahin ist man natürlich noch nicht anonym unterwegs, sondern erst wenn man Monero hat und auf den Weg schickt. Das geht direkt aus dem Konto bei den Kryptobörsen, allerdings wäre man im Fall von behördlicher Einsichtnahme der Daten nicht vollständig vor Nachverfolgung geschützt. Wenn eine Steuerbehörde Zugriff verlangt und die Gesetze eines Landes dies hergeben, kann der Nutzer sich nicht dagegen wehren. Doch man auch die Option, Kryptowährungen an eigene Wallets zu senden, die entweder lokal als Software auf einem Gerät gespeichert sind oder als externe Hardware funktionieren.

Auf getmonero kann man sich umfassend informieren, wie und wo man seine Kryptowährung sicher aufbewahrt. Sobald sich Monero in einer selbst verwalteten Wallet befinden, ist man sicher vor Nachverfolgung, wenn man entsprechend umsichtig mit Passwörtern und Wiederherstellungsphrasen umgeht.

Unterstützen Um diesen Inhalt zu sehen, müssen Sie erst die Cookies akzeptieren.

iFrames von opposition24 immer anzeigen.

Akzeptieren und Anzeigen

Teilen Sie diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken

spenden

RSS-feed