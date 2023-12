Bald Abtreibung als Christenpflicht?

Wenn es um Kehrtwenden geht, ist der Bergoglio-Papst das für die Katholische Kirche, was Angela Merkel für die CDU war. Vor kurzem noch war Homosexualität seinen Worten nach unvereinbar, nun hat er der Sünde quasi seinen Segen erteilt. Vorerst gilt das nur durch die Hintertür, wie man es auf katholisches.info ausdrückte, doch der Damm ist gebrochen, die Homo-Ehe wie in der Evangelischen Kirche wohl nur noch eine Frage der Zeit.

Wo endet diese Umkehrung aller Werte? Man kann es bereits erahnen. Ähnlich wie zuvor zu Homosexualität als Sünde hat sich „Franziskus“ auch ablehnend gegenüber Abtreibung geäussert. Diese sei Mord. Die Impfung gegen „Corona“ aber sei ein Akt der Nächstenliebe und damit Christenpflicht. Wegen der „Spuren“ embryonaler Stammzellen in einigen Impfstoffen hatte der Vatikan auf Betreiben Bergoglios eiligst eine Stellungnahme veröffentlich, mit der alle ethischen Bedenken beiseite gewischt werden sollten. Sich impfen zu lassen bedeute „keine formelle Beteiligung an Abtreibung“, so der Papst im Dezember 2020. Besser hätte es Habeck auch nicht ausdrücken können oder Merkel mit einem: „Jetzt sind sie halt tot!“ Bald wird auch dieses Tabu fallen, schließlich hat Gott auch seinen eigenen Sohn geopfert…