Was war die weltweit häufigste Todesursache im vergangenen Jahr?

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sterben weltweit jedes Jahr etwa 56 Millionen Menschen. Es wird jedoch noch einige Zeit dauern, bis die endgültigen Sterbezahlen für das Jahr 2022 vorliegen. Die Frage nach den häufigsten Todesursachen liefert alljährlich keine großen Überraschungen. COVID-19 taucht zwar auf Platz 3 auf, allerdings nur als eine von etlichen “Atemwegserkrankungen”.

Die (offiziell) häufigsten Todesursachen waren:

Herz-Kreislauf-Erkrankungen: 16,7 Millionen Todesfälle weltweit Krebs: 9,3 Millionen Todesfälle weltweit Atemwegserkrankungen: 7,2 Millionen Todesfälle weltweit, einschließlich Todesfälle aufgrund von COVID-19 Diabetes: 1,6 Millionen Todesfälle weltweit Nierenkrankheiten: 1,4 Millionen Todesfälle weltweit Leberkrankheiten: 1,3 Millionen Todesfälle weltweit Alzheimer-Krankheit: 1,3 Millionen Todesfälle weltweit Durchfallerkrankungen: 1,2 Millionen Todesfälle weltweit Tuberkulose: 1,2 Millionen Todesfälle weltweit Verkehrsunfälle: 1,2 Millionen Todesfälle weltweit

Aber das ist nicht mal die halbe Wahrheit. Halten wir fest, laut der WHO sind an den o.g. Ursachen im letzten Jahr ca. 56 Millionen Menschen gestorben. Das entspricht in etwa der Bevölkerungszahl von Kenia. In Europa kommt Italien mit ca. 61 Millionen Einwohnern am nächsten an diese Zahl heran. Mit diesen Daten kann man sich ein Bild von den Ausmaßen der Sterbefallzahlen weltweit machen.

Die ganze Wahrheit sieht jedoch viel bitterer aus. Die gleiche Datenquelle, nämlich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt die Gesamtzahl der Abtreibungen für das Jahr 2022 auf 73 Millionen (fsspx.news). Mehr als Frankreich Einwohner zählt. Mehr als laut Historikern der Zweite Weltkrieg insgesamt an Opfern gefordert hat. Zählt man die in der obigen Statistik ebenfalls fehlenden Hungertoten (30 – 40 Millionen) zu den Abtreibungen, kommt man auf ca. 110 Millionen Tote, doppelt so viel, wie Maos Kulturevolution in zehn Jahren (1966 – 76) gefordert hat.

Auf der Liste der häufigsten Todesursachen stünden dann auf

Platz 1 – 73 Millionen Abtreibungen und auf

Platz 2 – die 30 – 40 Millionen Hungertoten.

Im Gegensatz zu den anderen Krankheiten braucht man hier nicht lange herum forschen, wie man die Zahlen senken könnte. Die Gründe sind bekannt. Allein der Wille fehlt, dieser Barbarei ein Ende zu setzen.