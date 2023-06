Die WHO, Georgine Kellermann und “Get woke, go broke” #29

In #Großbritannien tobt eine Debatte über die WHO-Standards für Sexualaufklärung. Der WDR-Journalist Georgine Kellermann unterstützt #Geschlechtsumwandlung|en bei Minderjährigen. Und der “#Pride Month” bricht wieder einmal an, weswegen unsere beiden Moderatoren der Frage nachgehen, ob es sich für Sportvereine, Medien, Unternehmen usw. wirklich lohnt, dem “woken” Wahnsinn hinterherzulaufen. Hören Sie sich jetzt die 29. Folge von “Familie & Gedöns”, dem Podcast zur Lage der Familie, an und vergessen Sie bitte nicht: Liken, teilen, abonnieren!

