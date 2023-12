Die Lehrer sind natürlich vollkommen unschuldig

Zwanzig Jahre und mehr Schreiben nach Gehör. Jetzt sind die Kinder in den Brunnen gefallen. Dabei hätte man es wissen müssen. Lehrer, vor allem die verbeamteten, sind unterbezahlt. Schon vor dreissig Jahren hätten Bund und Länder ihre Bezüge verdoppeln, die Pensionsansprüche verdreifachen und alle drei Monate ein Sabbatjahr gewähren müssen. Dann wäre es ein Klacks, den schiefen Turm von Pisa wieder gerade zu rücken. So aber ist der Krieg um die besten Noten der Welt verloren. Wieder einmal. Deutschland lockt in Scharen Atomwissenschaftler und Raketenforscher an, bringt aber keine eigenen mehr hervor – bis auf ein paar sogenannte Deutschrapper, die Furzlieder mit Vergewaltigungsfantasien vermengen und so tun, als hätten sie Migrationshintergrund. Darum landet Deutschland auch regelmäßig beim ESC auf dem letzten Platz.

Nun die Kardinalfrage: Was verdient denn so ein Grundschullehrer?

Als Grundschullehrer/in können Sie ein durchschnittliches Jahresgehalt von 46.500 € und ein Monatsgehalt von 3.875 € erwarten. Das entspricht einem Stundenlohn von 24,22 €. Quelle: irgendeine Suchmaschine

Ein Paketbote hat es dagegen viel besser. Er verdient nur halb so viel und muss meistens noch unbezahlte Überstunden leisten, dafür trägt er auch keine Verantwortung und dient nicht als Prügelknabe der Nation – im Gegenteil: Jeder freut sich, wenn er endlich kommt. Zudem haben Paketboten nicht nur weniger Freizeit, sondern auch weniger Kaufkraft und stellen deshalb für die Umwelt eine weniger starke Belastung dar, als Lehrer, die selbst im Pensionsalter noch ihre Euros mit irgendwas wie Kreuzfahrten und Skiurlaub verkonsumieren müssen, wenn normale Senioren schon längst artig bei der Tafel anstehen. Natürlich können sie nicht für die Zustände haftbar gemacht werden, die sie mit ihrem Tun tagtäglich stabilisieren. Wo kämen wir nur hin, wenn jeder seiner Arbeit Früchte schon zu Lebzeiten genießen müsste?