Was ist dran? Enthüllungen zum geheimen UFO-Bergungsprogramm der USA

In “seriösen” Medien liest man kaum etwas von den neuerlichen Ufo-Enthüllungen in den USA. Auch dort halten sich eine Zeitungen zurück, aber im Kern sind den Behauptungen von Whistleblower David Grusch von keiner offiziellen Stelle widersprochen worden. Überhaupt hat sich der Umgang mit dem Thema grundlegend geändert – nur in Deutschland ist alles beim Alten geblieben. Nicht so bei den Nachbarn in Österreich. Im Standard ist ein umfangreicher Faktencheck erschienen. Der Autor Harald Havas hat umfangreich zur Person des Whistleblowers recherchiert und hält diesen im Prinzip für glaubwürdig.

Grusch ist im Gegensatz zu vielen anderen Ufo-Experten niemand mit zweifelhaftem Doktortitel, sondern tatsächlich das, wofür er sich ausgibt: ein hochrangiger Mitarbeiter des Geheimdienstes, der erst im April von seinem Posten zurückgetreten ist. Bis dahin sind alle Angaben belastbar. Zu den Behauptungen des Whistleblowers sind allerdings bis jetzt noch keine überzeugenden Beweise präsentiert worden. So sollen die USA seit 90 Jahren im Besitz außerirdischer Technologie sein. Zum Programm gehört es laut Grusch auch, der geborgenen Ufo-Wracks anderer Länder habhaft zu werden. So sei 1933 ein Ufo aus Italien in die USA gelangt. Außerdem sollen auch außerirdische Raumfahrer, teils lebendig, geborgen worden sein. Das alles klingt nach der üblichen Area 51 Story, wie man sie aus etlichen B-Movies und Dokumentationen kennt. Dieses Mal soll aber alles anders sein. Das stimmt in soweit, dass es sich bei dem Whistleblower um einen Hochkaräter handelt, was aber noch lange nicht heißt, dass er die Wahrheit erzählt.

Es könnte sich auch um ein Täuschungsmanöver handeln, dass Grusch im Auftrag seines Geheimdienstes ausführt. Auf Exopolitik erscheint dazu heute Abend ein Interview mit dem Historiker Richard Dolan, der davon ausgeht, dass die Enthüllungen weitreichende Folgen haben könnten.