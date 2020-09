Tralali und Tralala. Der „Verdienstordensträger“ hat gesprochen. Was soll er auch sonst sagen, außer vor der „zweiten Welle“ warnen?

Drosten hat genug Todesfälle auf dem Gewissen. Nun droht ihm eine Schadensersatzklage, die von mehreren Berliner Anwälten als Sammelklage in den USA eingereicht werden soll. Das kann richtig teuer werden. Dabei geht es um die umstrittenen PCR-Tests und die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen. Betroffene können sich auf www.corona-schadensersatzklage.de informieren und der Klage anschließen. Vielleicht werden ja in zwanzig Jahren die ersten Opferrenten ausgezahlt …

Die Party geht aber erst richtig los, wenn durch die „zweite Welle“ noch mehr Unternehmen schließen müssen, noch mehr Leute ihren Job verlieren und die „Bundesregierung“ den Terror gegen die Bevölkerung weiter verschärft. Dazu kommt der „EU-Migrationspakt“, der alles andere als eine Eindämmung der ungebremsten Masseneinwanderung zum Ziel hat. Künftige Messertote und Selbstmorde infolge der steigenden Arbeitslosigkeit lassen sich sicherlich einige Zeit lang als Corona-Tote deklarieren, irgendwann aber müssen Leichenberge auf den Straßen liegen und die Bestatter Überstunden schieben, damit der Glaube an die Pandemie nicht verloren geht.

Die Revolution findet meist nicht am Wochenende statt, außer man zählt den 9. November 1918 dazu, der tatsächlich auf einen Samstag fiel. 1989 war es ein Donnerstag, 2020 liegt der Schicksalstag der Deutschen am Wochenanfang, dem Montag. Ist bis dahin der Druck auf den Kessel bereits so gestiegen, dass die Politbande gut beraten wäre, den geplanten Graben um den Reichstag fertig zu haben? Aber warum soll die Musik immer nur in Berlin spielen? Am „richtigen Tag der deutschen Einheit“, dem 17. Juni 1953, übrigens ein Mittwoch, wurde die ganze DDR von Arbeiteraufständen erfasst. Selbst in kleineren Gemeinden waren Tage zuvor bereits Bürgermeister und Parteifunktionäre von aufgebrachten Bürgern in Jauchegruben geschmissen worden. Dann kam der Russe und beendete die Feierlichkeiten.

Ich glaube, 2020 ist der Druck auf dem Kessel noch nicht genug gestiegen, da werden eher die Elektronik-Märkte gestürmt, als die Rathäuser. Und auch nicht am 9., sondern am 19. November. Dann soll nämlich der Verkauf der Playstation 5 starten. Und wehe, es sind nicht genug da …