Das Lügenpack läuft zur Höchstform auf. Im Gespräch sind tatsächlich zwei Jahre Maskenpflicht auch mit einem „Impfstoff“, streut die Propagandaabteilung der FAZ. In Italien soll diese Woche noch eine Maskenpflicht im Freien über das ganze Land verhängt werden. Ein Zurück zur „alten Normalität“ wird es nicht mehr geben. Lassen sich das die betroffenen Menschen wirklich so lange gefallen? Ich fasse es einfach nicht, wie einfach es inzwischen für die Politkaste geworden ist, ganze Bevölkerungen weltweit einzuschüchtern und in eine Diktatur zu zwängen.

